Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Adana'da üyelerle bir araya geldi
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Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Adana'da üyelerle bir araya geldi

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:41
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Adana'da üyelerle bir araya geldi

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Adana'da sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Adana'da sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Adana Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya katılan Çalışkan, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan demir yolu sektörünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili üyelere bilgilendirme yaptı.

Çalışkan, demir yollarının yeniden yapılandırılması ilgili devam eden bir çalışma olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Demir yollarında işçi ve memur 164 yıldır yan yana hizmet vermektedir. Bizim yeniden yapılandırma sonrasında en önemli isteğimiz, 164 yıldır olduğu gibi işçinin ve memurun güvenceli bir şekilde yan yana çalışmaya devam etmesi. Aslında temel talebimiz budur. Talebimizi yetkililere de ilettik. Demir yolcunun iş güvencesi kırmızı çizgimizdir. Memur ve işçi şeklinde ayırmıyoruz. Burada personel yapılandırmadan olumsuz etkilenmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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