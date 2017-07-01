Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizde şu anda 180 bin gemi adamımız var, 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var. Dünyada Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz." dedi.



Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Tuzla'daki Denizcilik Fakültesi'nin 2016-2017 Dönemi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.



Buradan mezun olan 106 öğrenciye, ailelerine ve törene katılan sektör paydaşlarına hitap eden Arslan, öğrencilere Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın tebriklerini iletti.



Bakan Arslan, Türkiye'nin son yıllarda denizcilik alanında önemli yapısal reformları hayata geçirdiğini, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizciliğin farkında olduğunu ifade etti.



Bakanlık olarak yaptıkları reformlarla denizciliğin hakkını vermeye gayret ettiklerini aktaran Arslan, ülke yönetiminin denizcilikten iyi anlayan insanlardan oluştuğunu vurguladı.



"Gemi adamının sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz"



Ahmet Arslan, Türkiye'nin denizcilik alanında bir beyaz bayrak ülkesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ülkemizde şu anda 180 bin gemi adamımız var, 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var, 60'ın üzerinde akredite edilmiş eğitim kurumumuz var. Dünyada Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz.



Yaptığımız sözleşmeyle gemi adamı haklarının korunmasında uluslararası standartların korunması konusunda çok önemli bir adım attık. Mevzuatı güncelliyoruz. Gemi adamının sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz, sistemi basitleştiriyoruz. Yine Gemi Adamları Merkezi ile tüm iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabilir hale getiriyoruz."



"Tersanelerde çalışan aktif 30 bin, yan sanayiyle 90 bin kişi var"



Kabotajla taşınan araç sayısının 12,7 milyona ulaştığını belirten Arslan, Ro-Ro hatlarının 9'dan 19'a çıktığını, Ro-Ro ile taşınan araç sayısının 220 binden 451 bine çıktığını söyledi.





Deniz yolu ile dış ticaretten Türkiye'nin AK Parti hükümetleri öncesi 57 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatan Arslan, bugün bu rakamın 199 milyar dolara yükseldiğini söyledi.





Arslan şu bilgileri verdi:





"Limanlarda elleçtirilen yük miktarı neredeyse 2,5 kat arttı, 430 milyon tona ulaştı. Hopa'dan İskenderun'a 170 tan uluslararası trafiğe açık limanımız var. Elleçlediğimiz konteyner sayısı 2,5 milyondan bugün 8 milyon tona ulaştı ki bu yaklaşık 3,5 katı… Deniz ticaret filomuz yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 29 milyon detveyt tona yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filosu dünya sıralamasında 13 ile 15'inci sıralar arasında yer alıyor.





Tersane sayısı 37'den 79'a geldi. Tersanelerde çalışan aktif 30 bin, yan sanayiyle birlikte 90 bin kişi var. Bunlarla birlikte biz 500 bin kişiye geçim imkanı sağlamış oluyoruz. Şu anda ülkemizin yılda 700 bin ton çelik işleme kapasitesi 4,5 milyon detveyt ton yılda gemi yükleme imkan ve kapasitesi var."



Fakülteye "Staj Gemisi" verilmesi



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, okulu dereceyle bitiren Yunus Gülen'in tören konuşmasında fakülte eğitimleri için yetkililerden talep ettiği "Staj (Eğitim) Gemisi" konusunda da bilgilendirme yaptı.



Başbakan Yıldırım'ın sözünü verdiği ve kendisinin de tekrar ettiği gemi sözünü tutmaya hazır olduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:





"Rektör hocam ve dekan hocamla ve meslektaşlarım adına odaların yönetim kurulu başkanlarıyla konuştuk. Esas olan işletme dönemi. Çünkü yapım döneminde teknenin, geminin maliyeti her ne olursa olsun biz Bakanlık olarak gemiyi yapıp işletme adına fakülteye veya sivil toplum kuruluşlarımızın oluşturacağı bir işletmeye vermeye hazırız.



Maliyetinin ne olduğu önemli değil. Oda başkanlarımıza, kaptanlarımıza, mühendislerimize ve üniversitemize ve fakültemize düşen bu modeli oluşturun. Beraber çalışalım ve biz de sözünü yerine getirmeyen Bakanlık durumuna düşmeyelim."



İTÜ Denizcilik Fakültesi'nin 133 yıldır Türk denizciliğine hizmet verdiğini anımsatan Arslan, mezun olan gençlerin heyecanını paylaştığını belirterek, "Fakültenin ülkemizin kalkınmasına olan desteğinin bugünden sonra da taçlanarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.





- Öğrencilerin dostluğu dikkati çekti



İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ise 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak, öğrencilere gemi ve iş hayatında başarı dileklerinde bulundu.





Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin hatırasına denize çelenk bırakılan törenin ardından Rektör Karaca Bakan Arslan'a İTÜ rozeti takdim etti.





Bakan Arslan ve Rektör Karaca, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerine mezuniyet belgelerini verdi.





Sancak teslimiyle devam eden törende, öğrenciler sıcak havadan etkilenen arkadaşlarının terlerini sildi, onlara su verdi.