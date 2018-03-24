Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan İzmir'de Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını, mazlumların ve mağdurların kendi topraklarına dönmesinin yolunu açtığını, 80 milyon insanın da birlik ve beraberlik içinde dua ettiğini ve destek verdiğini söyledi.

Arslan, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'de görev değişimi ile hizmet devri olmadığını, herkesin koşturmaya ve millete hizmete devam ettiğini belirtti.

Partinin 15 yıldır Türkiye'ye çok ciddi hizmetler verdiğini kaydeden Arslan, Türkiye'nin de dünyadaki mazlum ve mağdurlara baba ocağı, ana kucağı olduğunu ifade etti.

AK Parti ile Türkiye'nin 3 kat büyüdüğüne işaret eden Arslan, şunları dile getirdi:

"Sakın 'Bize 3 kat yeter.' demeyin. Yetmez. Niye yetmez? Dünya ileriye yürüyor. Bizim de yürümemiz lazım. 'Yeter' dediğimiz gün bize tekme vurup o merdivenlerden aşağı düşürmek isteyenler o kadar çok ki! Biz 3. basamağa tırmandık. Geldiğimiz yer... Güzel yürüyüşümüze güçlü şekilde devam etmezsek birileri bizi itekleyecek, biz 3 basamak önce bulunduğumuz yere gideceğiz.

Yuvarlanarak gittiğimiz için kafamız, gözümüz yarılacak. Hasarlanmış şekilde gitmiş olacağız. Onun için çok dikkatli olmamız lazım."

Ahmet Arslan, mazlum ve mağdurlar için Türkiye'nin umut ve destek olduğunu, bu nedenle sorumluluklarının da arttığını vurgulayarak, "Bu düşünceyle hareket ediyor, hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Afrin'de destan yazdık"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, daha sonra AK Parti Bornova Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nun önünde bekleyen vatandaşların sorunlarını dinledi.

Arslan, yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda güvenlik güçlerinin hiç düşünmeden şehadet şerbeti içmeye gittiklerini belirterek, "Milyonlarca ecdat bu ülkenin istikbali için şehit olmuş. Düşmanı İzmir'de denize döktüğü gibi, Çanakkale'de düşmana 'Dur' dediği gibi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünyaya 15 Temmuz'da "ecdadının vatan olarak bıraktığı toprakları" bırakmayacağını bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Arslan, "15 Temmuz'da o şühedanın izinde yürüyen gençler olarak meydanlara döküldünüz ve dünyada Türkiye'nin başına çorap örmeye çalışanlara dediniz ki 'FETÖ'süne de hepsine de ders veririz.' Bize düşen gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte bizim başımıza çorap örmek isteyenlerin çorabını onların başına geçirmek. Şunu hiç unutmayın, Mehmetçik, Silahlı Kuvvetlerimiz bugün Afrin'de mücadele verirken, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir destan yazarken, oradaki mazlumların, mağdurların kendi topraklarına gitmesinin önünü açarken, 80 milyon birlik, beraberlik içinde dua ediyor, destek veriyor." şeklinde konuştu.

"Dünya, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı niye kıskanıyor, niye çekemiyor?" diye soran Arslan, şöyle devam etti:

"Dünya şuna alışmıştı, bu coğrafyada istediği oyunu onlar oynayacak, herkese birer rol dağıtacaklar. Türkiye de dahil herkes o oyuna göre kendine verilen rolü oynayacak. 2002'ye kadar. Ne zaman AK kadrolar göreve geldi, devran değişti. Bundan sonra senin menfaatine göre değil, milletimin menfaatine göre hareket edeceğim. Dünyadaki mazlumların, mağdurların menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Bunu Zeytin Dalı Harekatı'nda da gösterdik. İşte o zaman kudurmaya başladılar. Türkiye'yi zayıf düşürmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için başvurmadıkları oyun kalmadı.

Her seferinde oyunlarını bozduk, bozmaya devam edeceğiz."

Oyun hazırlayanların terör devleti kurmaya çalışırken Türkiye'nin hiçbir zaman istiklalinden ve istikbalinden vazgeçmediğini gördüğünü vurgulayan Bakan Arslan, "Ders verdik ve vermeye devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletine, milletinin desteğine güvendi. Bugün de size güvenerek kutlu yürüyüşe devam ediyor. O yüzden sizin daha fazla çalışmanız gerekiyor. Genel seçimlerin çok önemli olduğunu bilelim. Kapı kapı, sokak sokak gezmeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bornova İlçe Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "15 yıl önce kurduğumuz hayallerle bugün kurduğumuz hayaller arasında çok büyük farklar var. Geçen hafta 18 Mart günü Afrin merkezine o bayrağı astığımızda bizim en fazla kazandığımız öz güvendi." dedi.

Türkiye'nin Afrin'e girmesinden birilerinin rahatsız olduğuna işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı, birtakım sözler söylemişti. Demişti ki 'Münbiç, Afrin gibi olmaz. Münbiç, biraz zor olur, çok zor olur.' Zannedersiniz ki PYD/PKK'nın bir sözcüsü konuşuyor. Afrin'e girdik mi girdik. Bunlar bizim yanımızda olmasalar da 'Orada bizim ne işimiz var?' deseler de bu PKK yapılanmasına fırsat vermeyeceğiz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapılacak işlere ilişkin dosya ile kendisine geldiğini belirterek, dosyada yer alan, özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sorumluluk alanındaki sorunların büyük bölümünün çözümlendiğini, diğerlerinin de çözümlenmek üzere olduğunu söyledi.

Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın üstlendiği kongrede Cevdet Çayır'ın tek listesiyle seçime gidildi.