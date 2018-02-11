Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünya bilmeli ki dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için biz şehadet şerbeti içmeye zaten hazırız, bu mücadeleyi hep vereceğiz ve son bir terörist kalıncaya kadar bu mücadeleyi vereceğiz." dedi.

Arslan, Kırıkkale Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit uğurlama töreni için kentte bulunmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şehit ailesinin acısını paylaştıklarını belirten Arslan, şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'a ve diğer şehitlere rahmet diledi.

Bakan Arslan, "Rabbim bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Bir gerçek var ki bu millet şehadet şerbeti içmeye sadece bugün değil, asırlardır hep hazır, bunu da dünyaya hep ispat etmiş. Yüz sene önce olduğu gibi Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Dumlupınar'da her yerde olduğu gibi insanımız ülkesinin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğu zaman gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyor." diye konuştu.

Bugün de aynı şekilde gerek içeride gerek dışarıda terör odaklarının, terör yuvalarının kurutulması, teröristlerin gerek ülkemiz, gerek bölgenin başına bela olmasından kurtarılması adına bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Arslan, Mehmetçiğin, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin, polisin, güvenlik korucusunun bu mücadeleyi içeride ve dışarıda sürdürdüğünü ifade etti.

Bataklıkların kurutulması adına bu mücadelenin devam edeceğine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

Dünya bilmeli ki dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için biz şehadet şerbeti içmeye zaten hazırız, bu mücadeleyi hep vereceğiz ve son bir terörist kalıncaya kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Zannetmesinler ki ayak oyunlarına bu millet, bu ülke boyun eğecek. Bu millet bin yıl, bu coğrafyada hiçbir zaman esaret altına girmemiş, bundan sonra da inşallah girmeyecek. Bu uğurda da kim, hangi oyunu oynarsa oynasın bu oyunların bozulması, başımıza örmek istedikleri çorapların onların başına geçirilmesi adına da bu millet mücadelesini devam ettirecek. Elbette ki dileğimiz, isteğimiz, bundan sonra hiçbir şehidimizin olmaması ama bu şu anlama gelmiyor, şehit olmasın diye bu mücadeleden vazgeçeceğiz, onların bu ülkeyi bataklık haline getirmesine izin vereceğiz, onların bu ülke üzerinde her türlü oyunu oynamasına izin vereceğiz anlamına kesinlikle gelmiyor. İşte bu izni vermemek adına da bugün de yarın da şehadet şerbeti içmeye devam edeceğiz. Dünya ve dünyayı yönetmeye çalışanlar akıllarını başlarına almalı, onlara maşalık etmeye dünden birileri hazır olmalı ama o maşaları kullanarak insanlığın başına bela etmesinler, kendileri de bir şekilde bu belaya bulaşıp nitekim bu ateşte yanıyorlar."

Bakan Arslan, terörün sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Fransa'da ve İngiltere'de her yerde masum insanlara kastettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Terörün her yerde terör, teröristin her yerde terörist olduğunu bilerek, buna göre müdahale etmeleri lazım. Hele ki 'bu bölgenin huzurunu sağlıyoruz' deyip teröristlerle, terör örgütleriyle kol kola yürümek isteyenler bilmeli ki bunun sonu yok, bilmeli ki bunun sonu bataklıktır. Bunun sonu insanlığa, insanlara zulümdür. Sivil vatandaşların katledilmesiyle sivil vatandaşlara kast edilmesiyle bu veya herhangi bir bölgede huzur sağlanamayacağını herkesin bilmesi lazım. Özellikle bugün onlarla kol kola yürüyenlerin daha fazla bilmesi lazım. Buradan bir kere daha uyarıyoruz ve diyoruz ki, bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Ülkemiz, ülkemiz insanının beka mücadelesi sonuna kadar devam edecek."

Bakan Arslan, ziyaretin ardından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen Üsteğmen Erdem Mut için düzenlenecek cenaze törenine katılmak için Nur Cami ve Külliyesi'ne geçti.