Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Oradaki sivillere bir şey olmasın diye o komşu sivil halklar tekrar dönüp kendi köyünde, ilçesinde şehrinde yaşayabilsin diye Mehmetçik canını ortaya koyuyor." dedi.

Arslan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Lojistik ve Ro-Ro Taşımacılığı İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, komşu ülkelerdeki sıkıntılardan kaynaklı Hatay halkının da hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen kapılarına gelen herkese kucak açmayı amaçladıklarını aktaran Arslan, bunu en iyi yapan kentlerden birinin de Hatay olduğunu belirtti.

Arslan, şöyle devam etti:

"Birilerinin ülkemizi karıştırmak istemesi adına terör örgütlerini desteklemesi konusunda diplomatik bütün kanalları deneyerek bunun yanlışlığını ortaya koymak istedik. Yanlışlığını ortaya koyduk, birileri ikna oldu, birileri inandı ancak ne yazık ki birileri hiç anlamak istemedi. Çünkü anlıyor olsalardı zaten bu yola çıkmazlardı, zaten bu bölgede huzuru terör örgütleriyle sağlayacaklarını, af buyurun ama istediğimiz kadar saf olalım, dönüp bize söylemezlerdi. Eğer terör örgütleriyle, DEAŞ, PKK, YPG, FETÖ ile bu coğrafyada huzuru sağlayacaklarını ifade ediyorlarsa kusura bakmasınlar ama bizi kendileriyle karıştırıyorlar diye bir sonuç çıkarırız."

Arslan, Türkiye'nin kapısına gelenlere iyilik amacıyla kapılarını açtığını anımsatarak, "Eğer bin yıldır bu coğrafyada kapımıza gelenlere kucak açıyorsak saflığımızdan değil, insanlığımızdan, iyiliğimizden ve kendi ülkemizdeki huzurun komşuda da olmasını istememizden kaynaklanıyor. O yüzden binlerce kilometre öteden gelip burada bu coğrafyanın huzurunu bozarken bari yalan söylemesinler, bari yaptıkları yanlışlığı bizi saf yerine koyarak, bizi inandırmaya çalışarak yol almaya çalışmasınlar." diye konuştu.

Mücadelelerinin terör örgütü ve teröristlerle olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu mücadeleyi yaparken de oradaki sivillere bir şey olmasın diye o komşu sivil halklar tekrar dönüp kendi köyünde, ilçesinde şehrinde yaşayabilsin diye Mehmetçik canını ortaya koyuyor. Nitekim çukur operasyonlarında da bunu yaptık, biz kendi canımız pahasına sivillere bir şey olmaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

"Eğer bizim mücadelemiz komşu ülkelerin insanlarıyla olsaydı tabiri caizse bir gecede süpürür giderdik." diyen Arslan, Mehmetçiğin bir haftadır kuyumcu titizliliğiyle sivillere bir şey olmaması için mücadele ettiğini ve dünyanın bunu iyi görüp iyi anlaması gerektiğini dile getirdi.

Hatay'daki lojistik sektörü

Arslan, kente yapılan veya yapılacak olan bölünmüş yol ile sıcak asfalt çalışmaları hakkında da bilgi vererek, Hatay'ın ulaşım alanında felç olan damarlarını açtıklarını aktardı.

Bölgedeki limanların da geliştirilmesi konusunda bakanlık olarak her türlü desteği verdiklerini anlatan Arslan, şunları aktardı:

"Liman gelişmesinin geri sahasıyla birlikte bölge ekonomisine ne kadar katkı sağlayacağını biliyoruz. Tabii yine güneyimizde Suriye'deki kargaşadan ve karışıklıktan kaynaklı olarak özellikle Orta Doğu ve Afrika istikametinde giden yük hareketlerinin sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Onun için de zaten Hatay Ro-Ro'nun da kurulma sebebi de buydu. Tebrik ediyoruz bu kadar firmanın bir araya gelip 63 ortaklı böyle bir şirketin kurulmuş olması, hatta devamının da getirilmek isteniyor olması gerçekten tebriğe şayan bir durum. Eğer bir yerde bir tıkanıklık varsa orada onun alternatifinin geliştirilmesi konusunda biz de her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz."

Ülkenin ve komşu ülkelerin huzuru, güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, bu huzuru, güvenliği sağlamadan, belaları bertaraf etmeden ticarette ve sanayide istedikleri hızla ilerleme şanslarının olmadığını vurguladı.