Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - Sakarya

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Avrupa ile Asya arasındaki taşımaların rakamsal olarak karşılığı ne? Size söyleyeyim, 3 ile 3,5 saatlik uçuşta 1,5 milyar insana erişiyoruz. Bu 1,5 milyar insanın olduğu coğrafyadaki yıllık hasıla 35 trilyon dolar. İşte bu 35 trilyon dolarlık hasıladan ülke olarak üzerimize düşeni alabilmemiz için Avrupa ile Asya arasındaki bu köprü konumumuzun hakkını verip otoyollar, hızlı tren hatları, havalimanları, deniz limanları yapmak lazımdır. Yaptık mı? Allah'a şükür." dedi.



Orhangazi Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Adapazarı Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Arslan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 16 yıldır hizmet kervanının yürüdüğünü söyledi.



İlleri ayırmadan 15 yıldır ülkenin kalkınması, gelişmesi adına sanayi ve endüstrisinin büyümesi için lokomotif olan ulaştırma alanında çok şey yaptıklarını belirten Arslan, milletin bizzat kullanarak çalışmaları gördüğünü kaydetti.



Arslan, söylenen sözlerin dünya çapında kabul görmesi için güçlü olunması gerektiğini dile getirerek, "Avrupa ile Asya arasındaki taşımaların rakamsal olarak karşılığı ne? Size söyleyeyim, 3 ile 3,5 saatlik uçuşta 1,5 milyar insana erişiyoruz. Bu 1,5 milyar insanın olduğu coğrafyadaki yıllık hasıla 35 trilyon dolar. İşte bu 35 trilyon dolarlık hasıladan ülke olarak üzerimize düşeni alabilmemiz için Avrupa ile Asya arasındaki bu köprü konumumuzun hakkını verip otoyollar, hızlı tren hatları, havalimanları, deniz limanları yapmak lazımdır. Yaptık mı? Allah'a şükür." diye konuştu.



Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptıklarını, bununla da yetinmeyip 2013'in baharında IMF'ye olan borcu ödediklerini, dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek için daha büyük projeleri peş peşe hayata geçirdiklerini ifade eden Arslan, "İşte burada 'Eyvah' dediler. 'Bu Türkiyeyi, Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramayacağız. Bunlar ne istiyorsa bu coğrafya onu yapacak, o yüzden önlerini kesmemiz lazım' dediler. Gezi olaylarını hatırlayın pazarlığa oturdular. Pazarlığa otururken o kestiğiniz 3-5 ağaçtan vazgeçin demediler. Niye? Çünkü 3-5 ağaç kesilirken emin olun ki milyonlarca ağaç dikiliyordu." ifadesini kullandı.



Arslan, bakanlık olarak ülkenin kalkınması, gelişmesi adına gecelerini gündüzlerine kattıklarını, 81 ili birbirinden ayırmadan çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini dile getirerek, "Çalışmaya devam etmek zorundayız. Neden zorundayız? Çünkü ecdat dahil 15 Temmuz şehitlerimiz dahil bu ülke için kanlarını verdilerse, eğer şehit oldularsa ki böyledir, 'Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' demiş üstat. İşte bu toprak, uğrunda ölenler olduğun için vatan, biz de o vatanı daha fazla imar etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." şeklinde konuştu.



"Bizim en büyük sermayemiz birlik ve beraberliğimiz"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da en büyük sermayelerinin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.



Belediyenin gölgesinin bittiği yerde teşkilat, teşkilatın gölgesinin bittiği yerde milletvekilleri ve belediyenin olduğu takdirde kendilerini kimsenin yıkamayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Yüzde 70'in üzerine Allah'ın izniyle geçeriz. Sizden çok fazla bir şey istemiyor. Partinin gölgesinin bittiği yerde belediye, hükümetin gölgesinin bittiği yerde tüm halkımız beraber olursak biz bunu başarırız. Bu ülke o zaman 3 katı 5 katı değil daha fazla büyür. IMF'ye borçlarının ötesinde çok daha farklı işler yapabiliriz. Bunu geçmişte bizzat yaptık. Gelin bunu yapalım o gün 2053 hayal değil, 2071 hayal değil. Malazgirt'in bin yıl sonrasında bu ülke yeniden güçlü bir devlet olmanın ve dünyadaki mazlumların, el açmanın, onlara şefkat eli uzatmanın yeniden adaleti tesis etme noktasında hepsini yapabilir. Bunları ifade etmek isterim."