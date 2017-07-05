IHAAW110401-SIY/05-07-2017



- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika'dan sonra İngiltere'nin de uçaklarda teknolojik alet yasağını kaldıracağını, bu kapsamda İngiltere'den teknik ekibin Türkiye'ye gelip gerekli kontrolleri yapacağını açıkladı. 05.07.2017 11: 04: 01 TSI

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