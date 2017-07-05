Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika'dan Sonra İngiltere'nin de...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika'dan Sonra İngiltere'nin de...

IHAAW110401-SIY/05-07-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika’dan sonra İngiltere’nin de uçaklarda teknolojik alet yasağını kaldıracağını, bu kapsamda İngiltere’den teknik ekibin Türkiye’ye gelip gerekli kontrolleri yapacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika'dan Sonra İngiltere'nin de...

IHAAW110401-SIY/05-07-2017

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amerika'dan sonra İngiltere'nin de uçaklarda teknolojik alet yasağını kaldıracağını, bu kapsamda İngiltere'den teknik ekibin Türkiye'ye gelip gerekli kontrolleri yapacağını açıkladı. 05.07.2017 11: 04: 01 TSI
NNNN - ANKARA