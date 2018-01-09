Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yüksek hızlı trenlerimiz Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hale gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız" dedi.

Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Arslan, karayollarının bitümlü sıcak karışım (BSK) ile kaplandığını belirterek, "2017 yılında 2 bin 318 kilometre BSK yapılarak toplam BSK uzunluğu 23 bin 422 kilometreye çıkarılmıştır. Üst yapı yenileme çalışmaları bölünmüş yollar açıldıktan sonra yapılan tamir ve tadilat çalışması değildir. Yıllık ortalama olarak bin 542 kilometre bitümlü sıcak karışım yapımı gerçekleştirilmektedir. Sathi kaplamalı yollarda da yıllık ortalama 15 bin 544 kilometre yapım ve oranım yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gelirlerinin yatırım tutarını karşılayıp karşılamadıklarına ilişkin soruya Bakan Arslan, "Gelirler yatırım tutarını karşılamaktadır, ayrıca HGS gelirleriyle sadece HGS proje bedeli değil, HGS sistemlerinin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masrafları da karşılanmaktadır. Diğer taraftan, 2015 yılında HGS'den etiketsiz geçen araç sayısı 2 milyon 728 bin 912 adet olup, bu geçişlere ilişkin idari para cezası tebligatları 2016 yılında araç sahiplerine gönderilmiştir. Geçiş ücretleriyle ilgili olarak vatandaşlarca açılan dava sayısı ise 10 bin 255'tir" diye konuştu.

Yüksek hızlı tren hakkında sorulan soruya ise Bakan Arslan, "Yüksek hızlı ve hızlı tren hatları koridor yaklaşımıyla doğu-batı aksında ve kuzey-güney aksında yapılmak üzere belirlenmektedir. Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri güzergahı Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayacaktır; Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Adana-Mersin güzergahı ise özellikle saydığım bölgelerin Mersin ve İskenderun limanlarına ulaştırılmasını sağlamış olacak, böylece önemli bir güzergahı tamamlamış olacağız. Ankara-Mersin güzergahı kapsamında Niğde il sınırları içerisinden geçen Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla demir yolu projemiz bulunmakta, Niğde ilimiz de Ulukışla-Niğde hattının modernizasyonuyla birlikte hızlı tren hattına bağlanmış olacaktır" dedi.

Bakan Arslan şöyle devam etti:

"Haydarpaşa-Pendik demir yolu hattının yapımıyla ilgili olarak veya bir başka ifadeyle Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmalarımız devam etmekte, arkeolojik kazılar, sözleşmeye dahil edilen ilave işler, güzergah üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hukuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülmeyen bazı durumlar olmuş, buna bağlı olarak gecikmeler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri yaparak bu yıl sonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hale getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hale gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız."

Her 100 kilometrede sivil ulaşıma açık bir havalimanına erişme hedefi doğrultusunda havalimanları inşa ettiklerini belirten Bakan Arslan, "Bu anlamda, kar eden havalimanları var, zarar eden havalimanları var ancak zarar eden havalimanları kar eden havalimanlarını destekler vaziyette ve bölge halkının da sivil ulaşımını sağlar vaziyettedir. Dolayısıyla bütün bu ağı bütüncül olarak ele alıyoruz ve bunların bir ağın bütünü olduğunu unutmadan hareket ediyoruz; ki bu çerçevede bu sene içerisinde iç hat, dış hat toplam taşıdığımız yolcu sayısı 193 milyon 300 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye erişmiştir. Yine bu çerçevede, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2016 yılında 1 milyar 527 milyon 57 bin 226 Türk lirası kar elde etmiş, bu kardan 888 milyon 500 bin 993 Türk Lirası temettü olarak hazineye ödenmiştir" diye konuştu.

2011-2015 yılları arasında yapılan otoyollara ilişkin soru üzerine ise Bakan Arslan, "2011-2017 yılları arasında 432 kilometre yeni otoyol yapılmış, 2017 yılı itibarıyla otoyol ağımızın uzunluğu 2 bin 657 kilometreye çıkmıştır. Halen 978 kilometre otoyolda yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirmeye hedeflediğimiz 2 bin 377 kilometre uzunluğundaki otoyol projelerinin hataya geçirilmesiyle 2023 yılında Türkiye'nin otoyol ağı 5 bin 034 kilometreye çıkmış olacaktır" bilgisini verdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"4. sınıf araç için Ankara-İstanbul arası otoyol ücreti 49 lira -bu tırın ki- ancak kamyonun ki 35 lira 25 kuruştu, şimdi 38 lira 75 kuruş. Bunu çıkıp -o zamanki konuşmadaki- 'Rakamları düzeltiyorum' deyip kamyon yerine tır sürerseniz zaten orada bitmiştir, kamyon yerine tırla rakam söz konusu olmaz. Kaldı ki köprü ücretleri 3. sınıf araçlar için 30 lira 15 kuruştu, çift yönlü 60 lira 30 kuruştu. Arkadaşlar bir de tablo yayınlamışlar, diyorlar ki: 'Köprü geçiş ücreti 82 lira'. Tır için olsa dahi 82 lira çift yönlüdür yani 41 liradır. 41 lira nerede, 82 lira nerede? Döndük, asıl söz konusu olan, bahis konusu olan kamyondur. Kamyon için 30 lira 15 kuruş idi, bugün de 32 lira 30 kuruş. 32 lira nerede, 82 lira nerede? Milletvekillerimizin basınla paylaştığı tablodan alıyorum, diyor ki: 'Ankara-İstanbul arası 500 kilometre. Kilometre başına da bir virgül 20 kuruşluk akaryakıt harcanır'. Onların rakamını alıyorum. ve yine diyor ki: 'Bin 100 lira yakıt parası'. '500 kilometre' diyorsanız, kilometre başına da 1,20 lira diyorsanız 600 lira eder, bin 100 lira etmez. Kaldı ki mesafe 500 kilometre değil değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Ankara-İstanbul arası 425 kilometredir, köprüye kadar sayarsanız 450'dir, 500 değildir." - ANKARA