Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanının 90 Milyon...
IHAAW101815-SIY/29-12-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız" müjdesini verdi.
IHAAW101815-SIY/29-12-2017
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız" müjdesini verdi. 29.12.2017 10: 18: 15 TSI
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