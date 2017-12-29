Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanının 90 Milyon...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanının 90 Milyon...

IHAAW101815-SIY/29-12-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız" müjdesini verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

IHAAW101815-SIY/29-12-2017

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " İstanbul yeni havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız" müjdesini verdi. 29.12.2017 10: 18: 15 TSI
NNNN - ANKARA

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