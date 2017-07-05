Ulaştırma Bakano Ahmet Arslan, "Laptop Yasağının Kalktığı İlk Ülke Olduk"
Ulaştırma Bakano Ahmet Arslan, "Laptop yasağının kalktığı ilk ülke olduk"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'ye uçuşlarda laptop yasağının kalktığını hatırlatarak, "Laptop yasağının kalktığı ilk ülke olduk" dedi.
Ulaştırma Bakano Ahmet Arslan, "Laptop yasağının kalktığı ilk ülke olduk"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'ye uçuşlarda laptop yasağının kalktığını hatırlatarak, "Laptop yasağının kalktığı ilk ülke olduk" dedi.