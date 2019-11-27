Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
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Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:56
Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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