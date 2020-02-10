Ulaştırma Bakanlığı: Marmaray'a zam İBB tarafından uygulanmaktadır.

10.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:58

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Marmara'ya yüzde 35'lik zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır"

Kaynak: DHA