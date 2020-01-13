Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul ile Hollandalı, Belçikalı ve Fransız firmalar ilgileniyor

13.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi ile 'Hollandalı, Belçikalı ve Fransız firmaların ilgilendiğini' söyledi.



Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul Projesi'nin maliyetini 15 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade eden, "Projeye 2020 yılında kazmayı vurursak, önce köprü ve yollardan başlayacağız. Ondan sonra projeyi 6 yıl içinde tamamlamış olacağız. Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle