Ulaştırma Bakanı Turhan'ın Gereksiz Dediği Sinyalisazyon Sistemi, Faciayı Önledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın "Gereksiz" dediği sinyalizasyon sistemi faciayı önledi. Ankara-Eskişehir hattında kılavuz tren ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sinyalizasyon sisteminin devreye girmesi ile son anda önlendi.
Ankara-Eskişehir hattında kılavuz tren ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sinyalizasyon sisteminin devreye girmesi ile son anda önlendi.
Ankara-Eskişehir arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin 18 Aralık Salı günü, Ankara-Konya hattındaki facianın benzerini yaşamaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
Birgün gazetesinin haberine göre; kılavuz tren ile yolcu trenin kafa kafaya çarpışması sinyalizasyon sisteminin devreye girmesi ile önlendi.
SİNYALİZASYON DEVREYE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, 4'ü YHT, 2'si konvansiyonel trenlerin kullandığı toplam 6 hattın bulunduğu Eskişehir'de yol kontrolü yapan kılavuz trenin makinisti dördüncü hatta bulunmasına karşın yanlışlıkla merkeze "Beşinci hattayım" bilgisini iletti. Merkezin ısrarlı sorularına karşın kılavuz trenin makinisti konvansiyonel tren hattında olduğunu iddia etti. Merkez, depoya gitmesi için dördüncü hattı kılavuzun kullanımına açarken Ankara'dan Eskişehir'e gelen yüksek hızlı tren de beşinci hatta girdi. Bu arada sinyalizasyonun bulunduğu hattın uyarı sistemi trenlerin kafa kafaya çarpışmasını son anda önledi. Böylelikle Marşandiz İstasyonu'nda yaşanan ve 9 vatandaşın ölümü ile sonuçlanan faciadan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın , "Demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil" dediği sinyalizasyon yeni bir facianın önüne geçti.
"İZİNSİZ VE YOĞUN ÇALIŞMA"
Eskişehir'de eşiğinden dönülen kazadan sonra BirGün'e bilgi veren demiryolu çalışanları, yüzlerce yurttaşın yolculuk yaptığı demiryolu trafiğinin kontrolünün sinyalizasyon bulunsa bile çok dikkatli yapılması gereken, kusur kaldırmayan bir iş olduğunu belirtti.
PERSONEL EKSİKLİĞİ RİSK YARATIYOR
Kurumda personel eksikliği nedeniyle izinsiz ve yoğun bir çalışma temposunun sürdüğünü bildiren demiryolu çalışanları, "Kadrolaşma sonucu gelen likayatsız görevliler nedeniyle diğerlerinin yükü daha da artıyor. Her kaza sonrası birkaç görevli kurban edilerek kurum, üstündeki sorumluluktan kurtuluyor. Sorumluluk, yoğun bir tempo ile çalışan ve bu nedenle hata yapması kaçınılmaz hale gelen personelin üzerine yıkılıyor" dedi.
Öte yandan Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma, bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi. Açılan soruşturmada Gar Müdür Yardımcısının da arasında bulunduğu 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
-
liyakat diye bir şey kalmadı yandaşı al işe sonra böyle kazalar olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
bunlar tombaladan mı bakan yapıyorlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Sen önce tedbirini al sonra gerisini Allaha bırak ama bu gerikafalı ırk herşeyi Allaha emanet etmişler ne tedbir var ne bakım onarımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
olamayacak adamlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Zaten hep suçlu gariban makasçı yok , makinist baştakiler uygun görmez gereksiz sistem der maliyet derSonra kaza olur gider bi ''başınız sağolsun'' der biter. Sanki kendi oğlu trene mi biniyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır