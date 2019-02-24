Ulaştırma Bakanı Turhan: "Başlayıp da Bitirmediğimiz İş Var Mı?

Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye'de başlayışta bitirmediğimiz iş var mı?" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kastamonu ziyaretleri kapsamında öncelikle Devrekani ilçesini ziyaret etti. Devrekani ziyaretini bitiren Bakan Turhan, daha sonra madeni ile ünlü Küre ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Turhan, burada vatandaşlarla sohbet etti. İnebolu ile Ankara arasındaki yol çalışması ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Turhan, "Burada bir yol inşaatımız var. Başladınız mı ona? Başlanmışsa biter. Türkiye'de başlayıp da bitirmediğimiz iş var mı?" dedi.

"Burası tadından yenmez"

Yol çalışması ile Küre ilçesinin ulaşımının kolaylaşacağını söyleyen Bakan Turhan, "Hemen yanı başınızda İnebolu var. Deniz var, limanı var. Sahili var. Ulaşım rahatlayınca ve ekonomik olunca misafiriniz fazla olur. Burada turizm tesisleri bu tabi güzellikleri ile görmeye gelenler için turistik tesisler tabi kendisini yaptırır. Biz devlet olarak yolu yaparız, suyu getiririz, alt yapıyı yaparız. Doğal gazı getiririz. Enerjiyi getiririz. Yani biz buna başka bir ifadeyle AK Belediyecilik diyoruz. Eğer AK Parti Belediyeciliği burada operasyonlarını, projelerini, icraatlerini faaliyete geçirirse burası tadından yenmez" diye konuştu.

"Onlardan bir şey ummayız, yalnız iftira etmesinler"

Bakan Mehmet Cahit Turhan, "Bu ülkede neler yapıldı, neler değişti, nerden nereye geldi. Bu millet bunu biliyor. Bazıları kendisi işin usulü gereği bulunduğu şartlar gereği eleştiriler, tenkitler yapıyor olsun. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Biz onlardan bir şey ummayız. Yalnız iftira etmesinler, fitne fesat etmesinler. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz birbirimize inandığımız, güvendiğimiz, kenetlendiğimiz müddetçe bu milletin içerisine düşman giremez" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA