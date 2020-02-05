Ulaştırma Bakanı Turhan: "183 yolcu bulunan uçakta can kaybı yok"

05.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta 183 yolcunun bulunduğunu ve olayda can kaybının olmadığını açıkladı.



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı. Sert iniş yapan uçağın kırıma uğradığını belirten Bakan Turhan, 183 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybı olmadığını ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Bakan Turhan, yolcuların bazılarının kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldığını, bazı yolcuların acil servis birimleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA