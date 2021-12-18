ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, fırlatılacak yeni nesil haber leşme uydusu TÜRKSAT 5B'nin, yörüngesine 164 gün içerisinde ulaşacağına dikkati çekerek, uydunun bir buçuk ay süre ile yörünge testlerinin devam edeceğini söyledi. 35 yılı aşkın süre zarfında hizmet verecek uydunun, aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde de etkin bir biçimde yerini alacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin Uydu Teknolojileri Vizyonu" programında konuştu; "Ülkemizin uydu ve uzay yolculuğunda çok önemli bir dönemeci daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, ülkemizin gençlerine, hayallere sınır konulmayacağını göstermenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TÜRKSAT 5B haber leşme uydumuzu, yarın sabah saat 06. 58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna uğurlayacağız. Yarın fırlatacağımız, TÜRKSAT 5B ile Türkiye'nin aktif uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz. Kendi teknolojisini üreten, yerli ve milli kaynaklarını seferber ederek ulaşım ve haber leşmenin her alanında yeni bir çağı yakalayan Türkiyemiz geleceğini inşa etme konusunda son derece kararlıdır. Bu hedef doğrultusunda yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır" dedi.

"Bugünümüz kadar, geleceği de tasarlayan, ülke ekonomisine omuz veren, insan odaklı, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bilimsel temellere dayalı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan, sürdürülebilir çalışmalarla, ulaşım ve lojistik master planı ışığında belirlediğimiz harita ile kararlılıkla ilerliyoruz" diyen Karaismailoğlu, üretilen her projenin milletin rahatının, konforunun, yaşam kalitesinin artması, yeni istihdam olanaklarına kavuşması ve Türkiye'nin köyden kente bütünsel kalkınması için olduğunu söyledi.

Haber leşme alanının yanı sıra karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu sektörlerinde yapılan yeni ve etkin atılımlar sayesinde Türkiye'nin ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduklarını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi artırıyoruz. Ülkemizin ana ulaşım aksları olan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının tamamına yakınının yapımını gerçekleştirdik. Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Ülkemizin zor coğrafi koşullarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aştık, aşıyoruz. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 450 kilometreye çıkardık. Yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryollarında demiryolu reformunu başlattık. Yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yeniledik. Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan, demiryolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. Bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, fiber ve genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, yerli ve milli üretimin desteklenmesini, siber güvenliğin geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın Transit Ticaret Merkezi olan ülkemizde, yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Denizlerimize Mavi Vatan dedik. Bu kavram, denizlerimize duyduğumuz sevginin ortak bir ifadesi olarak her siyasi görüşün, her kesimin mutabakatıyla kalplerimize yerleşti. Üç yanı denizlerle çevrili bir yarımada olan Türkiye'den hareketle denizcilik alanında da devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik. 2021 yılının ilk yarısında ihracatta deniz yolunun payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 158 milyar dolar oldu. "

ANA VATANA YATIRIMLARI HER GEÇEN GÜN ARTTIRDIK

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ana vatana yatırımları her geçen gün artırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, bununla asla yetinmeyeceklerini söyledi. Mavi Vatanın her karışında söz sahibi olmak için imkanları sonuna kadar seferber ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var; Uzay Vatan. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan'da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Uzay Vatan için attığımız bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Ana Vatan da, Mavi Vatan da, Uzay Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz. Bizim tek derdimiz, ülkemizin altyapısı kadar güçlü bir uydu ve haber leşme ağının da olmasıdır. Bu amaçla 7/24 hizmet esasına göre çalışıyor, iletişim ve haber leşmede tüm yenilikleri halkımızın hizmetine sunarak, gençlerimizin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinin temellerini atıyoruz. Onları, bugünün rekabetçi dünyasında destekliyoruz. Gençlerimizin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için haber leşme ve İletişim yatırımlarına hız verdik. Gelinen aşamada, kendi uydumuzu üretecek bilimsel ve teknik altyapıya ülkemizde erişmiş durumdayız. "

Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi, uydu destekli katma değerli iletişim teknolojilerinde de dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiklerini belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 9 Şubat 2021'de tüm dünyaya ilan ettiği Milli Uzay Programı'nda, Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ayrıntılarına işaret ettiğini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, bu programda haber leşme uydularının ayrı ve önemli bir yeri bulunduğunun altını çizdi.

BÜYÜK ÜLKELER, BÜYÜK LİDERLER "BÜYÜK HEDEFLER" KOYAR

"Uzay alanındaki kurumsal kapasitemize büyük önem verilen programda, roketler, uydular, yer sistemleri ve daha nice modern altyapılar sayesinde ülkemizin fikirden fiile geçiş süreçleri resmen başladı" diyen Karaismailoğlu, "Bu süreçte, TÜRKSAT'tan TÜBİTAK'a, Aselsan'dan Roketsan'a, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan TUSAŞ'a kadar tüm kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerimizle ve özel sektörle önemli bir ortak akıl ve güç birlikteliğine işaret edildi. Kendi uydusunu üretebilen ve testlerini yapabilen bir ülke olan Türkiye'nin önündeki 10 yıl için büyük hedefleri var. Önümüzdeki 10 yılda; hedeflerimiz büyük, güç ve eforumuz yüksek, işlerimiz çok, bütünlüğümüz tamdır. Bütün bu hedefler, bazılarına hayal olarak gelebilir. Unutmayın ki, büyük ülkeler, büyük liderler büyük hedefler koyar, bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışırlar. Bu hedeflerle biz de kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

FAYDALI YÜK KAPASİTESİ EN YÜKSEK UYDUMUZ OLACAK

Yarın uzaya gönderilecek TÜRKSAT 5B haber leşme uydusunun, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarına ve uydu destekli iletişim potansiyeline önemli katma değerler getireceğine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B, Yüksek Verimli Uydu sınıfı kategorisinde yer alan ve faydalı yük kapasitesi en yüksek uydumuz olacak. TÜRKSAT 5B uydumuz, sabit uydu sergisi sınıfı uydularına göre en az 20 kat fazla kapasiteye sahip ve aynı frekans aralığını tekrar kullanma yeteneğiyle, kısıtlı frekans aralığından daha yüksek kapasite kullanabilecek. Bu haber leşme uydumuz, toplamda 55 Gigabit den daha fazla hızla veri iletim kapasitesine sahip olacak. Yeni uydumuzla, mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. İletişimin karasal olarak ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz ve karada internet ve iletişim altyapısı, TÜRKSAT 5B'nin kapsama alanına giren her yerde kesintisiz olarak sağlanabilecek. TÜRKSAT 5B'nin uzayda yerini almasıyla beraber TÜRKSAT'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı da artacak. Böylece, gemilerde, uçaklarda karasal altyapının ulaşamadığı dağlarda ya da bir doğal afet yaşanması durumunda kapsama alanına giren herhangi bir yerde genişbant internet ve iletişim uçtan uca sağlanabilecek. TÜRKSAT A. Ş. tarafından belirlenen 'Yerli Endüstri Katkı Programı' Türksat5B'de de uygulandı. TÜRKSAT mühendislerinin desteği ile iki adet haber leşme ekipmanı tasarlanıp ülkemizde üretilerek, TÜRKSAT 5B uydusunda kullanılacak. Bu sayede, ilk kez ticari bir haber leşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, TÜRKSAT 5B uydusu ile gerçekleşiyor. 4, 5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesi sahip olan TÜRKSAT 5B'de yeni nesil elektrikli itki sistemi yer alıyor" diye konuştu.

TÜRKSAT 5B YÖRÜNGESİNE 164 GÜN İÇERİSİNDE ULAŞACAK

Yarın fırlatılacak yeni nesil haber leşme uydusu TÜRKSAT 5B'nin, 42 derece doğu yörüngesine 164 gün içerisinde ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, ardından uydunun bir buçuk ay süre ile yörünge testlerinin devam edeceğini söyledi. TÜRKSAT 3A ve TÜRKSAT 4A uydularına yedeklik hizmeti de verecek olan yeni uydunun bu yörüngelerdeki frekans kullanım haklarını da koruyacağına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uydumuzla, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. 35 yılı aşkın süre zarfında hizmet verecek uydumuz, aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde de etkin bir biçimde yerini alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin haber leşme ve iletişim alanında devrim niteliğindeki çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Ülkemizin, güçlü altyapısı ve üst yapısı sayesinde sahip olduğu en yeni imkanlarla hedeflerine ulaşması, böylece istihdam olanaklarını, rekabetçi gücünü sürdürülebilmesi tek amacımızdır. Bu amaç uğruna, ülkemizde üretilen yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'nın entegrasyon ve testleri TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyoruz. "

TÜRKSAT 6A UYDUSUNDA TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ

Bu önemli milli projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte, TÜRKSAT, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve C-tech firmasının iş birliğindeki çalışmalarla tamamlandığına işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, artık test aşamasına geçildiğini duyurdu. "Yerli ve Milli uydumuz TÜRKSAT 6A'yı 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz" diyen Karaismailoğlu, TÜRKSAT 6A ile Hindistan'ı da içine alan Doğu kapsama alanı sayesinde Türkiye'nin uydu kapsama alanının çok daha genişleyeceğini vurguladı.

YABANCI ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİNE MEKTUP YAZARAK PROJELERE ENGEL OLACAKLARINI SANDILAR

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Bizler, uydu ve uzay çalışmalarımızda; 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' şeklindeki atasözümüzü, 'uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz' şeklinde güncelledik. Önümüzde çok iddialı bir süreç var. Uydu ve uzay çalışmalarındaki yüz akı çalışmalarımızla, Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız. Birileri bu hedefleri hayal bile edemezken hep birlikte yine tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz. 19 yıl önce; 'ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, insanımız yüksek hızlı trenler ile seyahat edecek, İstanbul Boğazı'nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalar geçecek, havayolu halkın yolu olacak, 7'den 70'e herkes hızlı internet kullanacak' dediğimizde de bazıları bizlere inanmamışlardı. Ne mutlu bize ki; bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yetinmedik, milli yüksek hızlı tren yapacağız dedik. Yerli uydularımızı uzaya göndereceğiz dedik. Bunları da gerçekleştirdik. Baktılar bizimle baş edemiyorlar. Bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak bu projelere engel olacaklarını sandılar. Türlü bahanelerle yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar. Ama bilsinler ki, asla başarıya ulaşamayacaklar. Onlar 'bizi izlemeye devam etsinler. ' Bizim her alanda yerli ve mili hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

SİZİN ŞİKAYET ETTİKLERİNİZ BU MEMLEKETİN YÜKSELİŞİNİ DURDURAMAZ

"Proje, yatırım, millete hizmet bazılarına ne kadar da uzak kavramlar. Çalışmaktan uzak olunca da yalana, dedikoduya, iftiraya çok vakitleri kalıyor" diyen Karaismailoğlu, felsefelerinde millete hizmet etmek yattığını söyledi. "Sizin şikayet ettikleriniz bizi, bu memleketin yükselişini durduramaz" ifadelerini kullanan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, millet ile el ele Türkiye'nin haklarını uzay vatanda da savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Karaismailoğlu, "Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, ana vatan, mavi vatan ve uzay vatandaki varlığıyla bölgesinin en önemli oyun kurucularından olan ülkemiz, ne söylerlerse söylesinler yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.

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