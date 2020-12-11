Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz

11.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:42
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz" dedi.

İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katıldı.Burada konuşan  Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. 5A'yı da 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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