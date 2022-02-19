Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak" - Haberler
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak"

ÇANAKKALE (İHA) - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak

İhlas Haber Ajansı - Genel

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Genel, Haberler

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