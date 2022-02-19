Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak"
İhlas Haber Ajansı - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak"
ÇANAKKALE (İHA) - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale'nin bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak"