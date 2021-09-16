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ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN YOĞUN MESAİ

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ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN YOĞUN MESAİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş'ta bir dizi temasta bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş'ta bir dizi temasta bulundu. Karaismailoğlu'na, vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, Ak Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile görüştü.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, daha sonra Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya geldi. Kaplan'dan belediye hizmetleri hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı da ziyaret etti.

Karaismailoğlu, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'den parti çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Çarşı esnafıyla bir araya gelen Karaismailoğlu, esnafı dinledi, birlikte fotoğraf çektirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile görüştü, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayaş'ta da bir dizi temasta bulunan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Burhan Demirtaş'ı ve Ak Parti Ayaş İlçe Başkanı Sakin Gökmen'i ziyaret etti. Vatandaşlarla birlikte çay içen Karaismailoğlu, esnaf ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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Haber: ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN YOĞUN MESAİ - Haberler
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