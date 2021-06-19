Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Salondaki katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi Sinevizyon gösterimi Bakan Karaismailoğlu'nun törende konuşması Ödül töreni BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı.
Salondaki katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi
Sinevizyon gösterimi
Bakan Karaismailoğlu'nun törende konuşması
Ödül töreni BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı