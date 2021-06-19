Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
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Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Salondaki katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi Sinevizyon gösterimi Bakan Karaismailoğlu'nun törende konuşması Ödül töreni BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı.

Salondaki katılımcılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi

Sinevizyon gösterimi

Bakan Karaismailoğlu'nun törende konuşması

Ödül töreni BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Bakan Karaismailoğlu, 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katıldı - Haberler
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