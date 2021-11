ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARLA MÜCADELEDE 352 MAKİNE VE EKİPMAN İLE FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK

ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: 352 MAKİNE VE EKİPMANIN YÜZDE 82'Sİ YERLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kış hazırlıkları çerçevesinde 352 adet makine ve ekipmanı karayollarına kazandırdıklarına vurgu yaptı ve "Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü makine parkı yeni araçların hizmete alınması törenine katıldı. "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün filosunu güçlendirerek, çetin kış şartlarında milletimizin sevdiklerinden ayrı kalmaması, ulaşımının aksamaması için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diyen Karaismailoğlu, bu kapsamda karla mücadele ve yol bakım hizmetleri için Karayolları GM'nin filosunu bu yıl daha da güçlendirdiklerini, filoya yeni araçlar dahil ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Bugün 19'uncu yılını geride bırakan, nice 19 yıllarına ilk günkü heyecan ve motivasyon ile hazırlanan AK Parti iktidarı ile 'tekerlek dönsün araba yürüsün' anlayışıyla yapılan yollar, yine bu anlayışla gerçekleştirilen yol bakım hizmetleri mazide kaldı. Artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıyoruz. Bugün otoyollarımız sayesinde, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kesintisiz, çok daha kısa sürede ve en önemlisi güvenle seyahat edebiliyoruz. Aziz milletimizin güveni ve desteği ile Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlu yürüyüşünü sürdüren, 'halka hizmet Hak'ka hizmettir' şiarını sıkı sıkı tutunan bizler, durmadan, hep daha iyisi için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MESELE VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Milli bağımsızlığımızı korumak, geleceğin dünyasına öncülük edecek Yeni Türkiye'yi hazırlamak ve çocuklara büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çabaladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"O nedenle, siyasi hesapları uğruna milli bağımsızlığımıza bile karşı durmaya çalışanlarla işimiz olmaz. İş birliğimiz olmaz. Bizim için 'Mesele Vatansa Gerisi Teferruattır' Vatan, millet, devlet sevgisi olmayanlarla kaybedecek vaktimiz olamaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımın yüzde 61'ini karayollarımızın gelişmesine harcadık, ticaretin gelişmesine, ulaşım altyapımızı geliştirerek çok önemli bir katkı sunduk. Türkiye'yi uluslararası ticarette söz sahibi haline getirdik. 2002 yılında 240 milyar dolar olan Gayri Safi Yurt İçi hasılamızı bugün 3 katına çıkardık. Yine 2002 yılında 35 milyar doları biraz geçen toplam ihracatımızı bugün tam 169, 5 milyar dolara, yani yaklaşık 5 katına çıkardık. Türkiye'yi zenginleştirdik. Bunları biz söylemiyoruz, Dünya Bankası söylüyor. "

Karıncalar gibi çalıştıklarını, ürettiklerini ve inşa ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, yatırımlarda aslan payını da ulaşımın, kavuşmanın, ticaretin, iletişimin can damarı karayollarına verdiklerini söyledi.

21 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK

Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 402 kilometreye çıkardıklarını anlatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 712 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 567 kilometre artırarak 631 kilometreye yükselttik. 28 bin 402 kilometre bölünmüş yol sayesinde iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 21 milyar lira tasarruf sağladık. Seyahat konforunu artırdık, ulaşım sürelerini kısalttık. Yollarımızda ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranlarını düşürdük. 2003-2020 yılları arasında taşıt hareketliliği yüzde 170 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Bu yolları açmak kadar, bu yolların güvenli şekilde hizmet sunması da çok önemli. Ülkemizin dört yanında, her gün milyonlarca araç hareket halinde. Biz de karayolları altyapımızı geliştirirken, 365 gün kar demeden, kış demeden yollarda olan vatandaşlarımıza, hizmetin en iyisini götürmek için üstümüze düşeni yaptık, yapacağız. "

MAKİNE VE EKİPMANLARIN %82'Sİ YERLİ

"Kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdük" diyen Karaismailoğlu, başkaları gibi "Kar yağdı, buradan araç geçmez" bahanesinin arkasına saklanmadıklarını belirtti. Yolların kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde kattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Makine parkımızda geniş kapsamlı yenileme çalışmalarına başlattık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. Makine Parkımızın ortalama yaşı; 2002 yılında 18'iken, yapılan alımlar sayesinde bu oranı 10 yaşa düşürdük. 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını yüzde 57'den yüzde 21'e indirdik. Bu yılsonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik. 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman ve 1'i de geniş alan telsiz sistemi olmak üzere; toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde; 80 Adet N2 sınıfı kamyonet, 4X2 50 tane kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6x4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk parası ile 6 milyar 388 milyon Liradır. "

13 BİN 456 ADET MAKİNE VE EKİPMAN İLE HİZMET VERİLİYOR

Kurumun 5 bin 297 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale geldiğinin altını çizen Karaismailoğu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün her zaman olduğu gibi bu kış mevsiminde de vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Çalışmaların; yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürdürüldüğüne vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailloğlu, kış hazırlıkları hakkında şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımızda kullanılmak üzere; 538 bin 321 ton tuz, 339 bin 848 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapılmıştır. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezi'nde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Kameralar vasıtası ile Genel Müdürlükten ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumu her daim izleniyor. "

ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN VATANDAŞLARA KIŞ ÖNCESİ TAVSİYE

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma ve önlemler kadar önemli olan diğer bir konu da karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlarımıza düşen sorumluluklar. Kış mevsiminde seyahat edeceklere, yola çıkmadan önce güzergahları hakkında muhakkak bilgi edinmelerini tavsiye ediyorum. Bunun için KGM web sitesi üzerinden hizmete sunulan güzergah analizi programını kullanabilirsiniz. Tabii kullanılacak araç da kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Bu basit tedbirin, hayat kurtardığını hiç unutmamalıyız. "

Törenin ardından kar küreme aracı kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, araç lastiği değiştirerek vatandaşlara "kış lastiği kullanın" mesajı verdi.

