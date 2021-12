ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARLA MÜCADELE 13 BİN PERSONELLE YÜRÜTÜLÜYOR

KIRIKKALE (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Kırıkkale Yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflik ile karayollarının Kırıkkale ve civarına çok daha etkin bir hizmet vereceğini belirterek, "Soğuk havanın etkilerini yoğun şekilde hissetmeye başladığımız bu kış gününde açtığımız yeni tesisimiz, özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin faaliyetler yürütebilecek" dedi. Karla mücadelenin 11 bin adet makine ve 13 bin personelle yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, kışın yola çıkacak vatandaşlara da tavsiyelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale 44. Şube Şefliğinin açılış törenine katıldı. 19 yıl önce Türkiye'de başlayan "Yeni Ulaşım ve İletişim Çağı'nın" daha da hızlanarak gelişim ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu da ulaşım ve haber leşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Şimdiye kadar yaşandığı gibi bundan sonra da ulaşım ve haber leşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak Türkiye'nin geleceği için önemli roller üstleneceği anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

BİRİLERİ GİBİ ŞİKAYET ETMEDİK, HEP ÇALIŞTIK

Türkiye adına başlatılan yeni dönüşüm sürecinde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendilerine büyük sorumlulukların düştüğünü ifade eden Karaismailoğlu, bu bilinçle Türkiye'nin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, planlamaları yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine kurduklarını anlattı. "Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli hedeflerine ulaşması için tüm sektörlerimiz kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'müze de büyük görevler düşüyor" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın, 'Yol Medeniyettir' diyerek bizlere açtığı müreffeh yolda, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ulaşım, iletişim ve altyapısından sorumlu Bakanlık olarak çalışmalarımızda, ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçiriyor ve yurdumuzun geleceğine ışık tutmak üzere çalışıyoruz. Bakanlığımızca eskimiş, bozuk yollar kısa bir sürede çağın ihtiyacına uygun olarak çift şeritli yollara dönüştü. Eski ekipmanlar yerine son derece teknolojik araçları bünyemize kattık. Birileri gibi şikayet etmedik, hep çalıştık. 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bunun 698 milyarını karayollarına harcadık. "

BÖLÜNMÜŞ YOLLARIMIZ SAYESİNDE YILDA 22 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK

2003 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardıklarını kaydeden Karaismailoğlu, köprü ve viyadük uzunlunu da 724 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 600 kilometre artırarak 650 kilometreye yükselttiklerini aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölünmüş yollar sayesinde, yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttik. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. 2003-2020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği yüzde 150 düzeyinde artmasına rağmen, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Yine bölünmüş yollarımız sayesinde yılda 22 milyar TL tasarruf sağladık. Yaklaşık 4, 5 milyon ton daha az CO2 emisyon gerçekleştirdik. İş gücü olarak da yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon TL tasarruf ettik. Bölünmüş yolların yanı sıra ülkemizdeki tüm yolların yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli olması hususuna da büyük önem vermekteyiz. 2003-2020 yılları arasında yılda ortalama 14 bin 20 kilometre asfaltlama çalışması yaptık. BSK Kaplamalı yol uzunluğunu 29 bin kilometreye ulaştırdık. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü'müz sorumluluğundaki 68 bin 541 kilometre bölünmüş yol ağının yüzde 42'sini BSK kaplamalı duruma getirdik. "

TÜRKİYE'NİN HER İLİNİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK

Çiftçinin tarlasındaki ürünü, sanayicinin ürettiği malı ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaştırması ve esnafın daha güvenli ticaret yapması için Türkiye'nin her ilini bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "İnşa ettiğimiz her bir kilometre yolla, köprüyle, viyadükle, tünelle ülkemizin her köşesi artık Türkiye'nin merkezi oldu" dedi.

KARAYOLLARIMIZ KIRIKKALE VE CİVARINA DAHA ETKİN HİZMET VERECEK

Yapılan bu yatırımlardan Kırıkkale'nin de hak ettiği payı aldığını, almaya da devam edeceğine işret eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yozgat-Sivas üzerinden Doğu'ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktasındaki Kırıkkale, Başkent Ankara'nın doğuya açılan kapısıdır. Özellikle son yıllardaki sanayi yatırımlarımız sayesinde Kırıkkale büyüyerek bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Son 40 yıldır Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Kırıkkale 44. Şube Şefliği yerleşkesi de Kırıkkale'nin hızla genişleyen yerleşim alanı içerisinde kaldı. Açılışını yaptığımız bu birimimizi; hizmetlerini daha uygun yürütebileceği bir noktaya taşıdık. Burada çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduk. Ankara-Kırıkkale Yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflik ile karayollarımız Kırıkkale ve civarına çok daha etkin bir hizmet verecek. Soğuk havanın etkilerini yoğun şekilde hissetmeye başladığımız bu kış gününde açtığımız yeni tesisimiz, özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin faaliyetler yürütebilecek. "

540 BİN TON TUZ KARLA MÜCADELE MERKEZLERİNDE DEPOLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, bu kış mevsiminde de 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadelesinin devam edeceğini anlatan Karaismailoğlu, yollarda can ve mal güvenliğini sağlayacak önlemlerin artırılacağını söyledi. "Bu çalışmalar yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütülüyor" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Kritik kesimlerde görevlendirilen 890 karla mücadele aracı kameralarla, 4 bin 500 karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. 540 bin ton tuz, 340 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı. Böylece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda derhal müdahale edilerek, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörlerle izlenip, takip edilmektedir. Merkezlerimizden hava ve yol durumu her daim izlenebiliyor" diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN "KULLANDIĞINIZ ARAÇLARI KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLAYIN" TAVSİYESİ

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma ve alınan önlemler kadar önemli bir diğer konuda karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlarımıza düşen sorumluluklardır" ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda; eğer elzem bir durum yoksa hem kendilerinin hem de karayolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyorum. Bu karlı ve soğuk havalarda seyahat etmek durumunda kalan sürücülerimizin ise yola çıkmadan önce muhakkak seyahat güzergahı hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyorum. Karla mücadele çalışmaları sırasında kapatılan yollara kesinlikle girmesinler. Kullandıkları araçları kış şartlarına hazırlasınlar. Varsa kış lastiklerini taktırsınlar, araçlarında kar zinciri bulundursunlar. "

ÜLKEMİZİ İLKLERLE TANIŞTIRDIK

2003 yılından bugüne eser ve hizmet öncelikli olan yaklaşım neticesinde Türkiye'ye birçok eser kazandırdıklarını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. Haber leşme alanında ülkemizi ilklerle tanıştırdık. Bildiğiniz gibi Türksat 5A haber leşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık, Haziran ayında da hizmete aldık. Geçen hafta Türksat 5B haber leşme uydumuzu Uzay Vatan'a gönderdik. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarına TUSAŞ'ta devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yıldönümünde, kendi uydusunu yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Ana motivasyon kaynağımız, milli ekonomik bağımsızlık için olmazsa olmazımız; bütünsel kalkınmaya sağladığımız katma değerdir. Bu uğurda: 'Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz'. Bundan sonraki süreçte de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük projeleri hayata geçirerek halkımıza hizmet etmeyi, dünyaya örnek olmayı sürdüreceğiz. "

