Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılış töreninde konuştu
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılış töreninde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün törenle açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii hakkında bilgiler verdi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılış töreninde konuştu
14.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün törenle açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii hakkında bilgiler verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün düzenlenen İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii açılış töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu konuşmasında şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı, planlandığı andan bugün geldiği noktaya kadar ortaya koyduğu iddia ile ülkemizin, turizm ve havacılık sektöründe liderlik yolunda emin adımlarla ilerlediğinin en büyük kanıtıdır. Bu büyük projeyi 42 ay gibi rekor bir sürede hayata geçirerek, ülkemize kazandırmış olmak, Türkiye'nin gücünü dünyaya göstermek bakımından çok değerlidir. Derin bir gelecek vizyonu ile ortaya çıkan bu eser, Türkiye'nin havacılıkta kuralları yeniden yazmasına da olanak tanımıştır. Yola çıkarken hep şunu vurguladınız; 'Hava yolu halkın yolu olacak.' Öyle de oldu. Bugün Türkiye'nin her noktasında vatandaşlarımız, havayoluna erişim kolaylığını ve konforunu yaşıyorlar."

İstanbul Havalimanının geldiği durum ve yeni pist hakkında bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımız, 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Bugün açılışını yaptığımız 3'üncü pistimiz, hakim rüzgar yönüne göre konumlandırılmış ve 18 (kuzey), 36 (güney) pist başı ismiyle adlandırılmıştır. Yani pistimizin ismi 18/36 pisti olmuştur. Pistimiz, 3 bin 60 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15'er metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir. Toplam kaplamalı kısım, banketler dahil 75 metredir. Pist, bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının iniş ve kalkışına imkan tanıyan 4F kategorisindedir. Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10,5 metre kaplamalı banket genişliğindedir. Toplamda taksi yollarının genişlikleri ise 44 metredir. Bu durum, F kategori en büyük yolcu uçaklarının dahi güvenli bir şekilde taksi hareketlerine olanak tanımaktadır. Toplamda 25 adet taksi yolu içermektedir. Pistin güney kısmında, soğuk hava koşullarında trafiği sağlamak amacıyla uçağın buzlanmasını önlemek için de-icing apronu bulunmaktadır. Bu alanda en büyük yolcu uçaklarına, de-icing hizmeti sağlanabilmektedir. Ayrıca 3'üncü pistimiz havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahiptir" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren 3'üncü pist ile hem havayolu şirketleri hem de vatandaşlarımız zamandan kazanmış olacak. Özellikle iç hat uçuşlarında, mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Hava trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci 'End-Around Taksi Yolu' da yeni pistle birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş-kalkış yapılan İstanbul Havalimanı'nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak. Pistimizin yanı sıra bugün burada üç önemli açılış daha gerçekleştiriyoruz; pist ile birlikte açılışını yaptığımız Hava Trafik Kontrol Kulemiz; 45 metre yüksekliğinde ve 10 kontrol pozisyonuna sahiptir. Piste ve terminalin doğusuna hizmet verecek olan 2'nci Kule, 1'inci Kule ile birlikte aynı anda operasyon yapacaktır. İki kulenin aynı anda aktif olması dünyada çok az sayıda havalimanında bulunan bir özelliktir. Devlet Konuk Evimizi ise; Şeref Salonu, 2 konferans salonu, 502 metrekarelik fuaye alanı ve 3 ayrı toplantı salonu ile temsil kabiliyeti yüksek bir tesis olarak hizmete alıyoruz. Estetik mimarisi ve süslemeleriyle; gözlere ve gönüllere hitap eden İstanbul Havalimanı Camimiz ise kapalı alanında 4 bin 163 kişiye, avlusu ile birlikte de toplam 6 bin 230 kişiye kapılarını açacak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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