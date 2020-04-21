Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hava yolu yolcularının bilet iadelerini garanti altına aldık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini yolcu hakları bakımından garanti altına aldık." açıklamasında bulundu.
21.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini garanti altına aldıklarını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronovirüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com