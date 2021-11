ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTIMIZ İLE REKORLARI ALT ÜST EDİYORUZ

İSTANBUL (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile İstanbul ve Türkiye'ye, birçok en ve ilkleri yaşattıklarını ve rekorları da alt üst ettiklerine dikkati çekerek Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 24 dakikaya indirecek metro hattı ile günde 600 bin yolcu taşınmasının planladığını vurguladı. Hattı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, metro hattının hizmete girmesiyle birlikte 2024-2043 yılları arasında yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro tasarruf yapılacağının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki 'Tren Test Sürüşü' programına katıldı. Bakanlık olarak mega kent İstanbul için yapılan kent içi raylı sistem çalışmalarında tarihi bir güne daha tanıklık ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "37, 5 kilometrelik metro hattımız, kent merkezi ile güzergah üzerindeki ilçeleri, mahalleleri ve havalimanına olan yoğun trafik akışının yükünü önemli oranda azaltacak, hem vatandaşlarımıza hem de yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracaktır" dedi.

İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 363 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ

İstanbul ile birlikte ülke genelindeki 12 şehirde hizmette olan raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun 811, 5 kilometreye ulaştığını belirten Karaismailoğlu, "Bu hatların 312 kilometresi, Bakanlığımız tarafından inşa edilerek milletimizin hizmetine sunuldu. Bu hatlarımızın yanı sıra Bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu 185 kilometreyi buluyor. Boğazın incisi, dünyanın başkenti İstanbul'da Bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul'da halen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir. Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattımızla birlikte, yapımı devam eden diğer hatlarımız ise; Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy -Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca - Ferah Mahallesi - Bosna Bulvarı Metro Hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ve Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Bugün, 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu, bu devam eden projelerle birlikte 363 kilometreye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

HATTIN YÜZDE 96'SI TAMAMLANDI

"Bizler, hamasetin değil, hizmet siyasetinin temsilcileriyiz. Bizler, dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu, hızı artırmanın peşindeyiz. Bizler, İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak; gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını Bakanlık olarak yapmış olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek. " diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tren test sürüşü yapılan, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattımız 9 istasyonu olan 37, 5 kilometrelik önemli bir metro projesidir. Bildiğiniz gibi hattımızın ilk ray kaynağı 18 Ocak 2020'de yapılmıştı. TBM tünellerinin tamamlama programını da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmiştik. Dört aşama halinde tren setlerimizi raylara indirdik. Toplam 10 ayrı tren seti ile testler yapıldı. Ray altı betonları ve prekast panel imalat ve montajlarıyla birlikte, ray serim işlerimiz tamamlandı. Tünel ve betonarme ince işçiliklerimiz sürüyor. Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor. Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96'sı tamamlandı. İstanbul Havalimanımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hattımızın Havalimanı bölümünde; İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri için üç ayrı istasyon tasarladık. "

METRO HATTI, ÜLKEMİZİN İLK YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİNE SAHİP OLACAK

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile İstanbul ve Türkiye'ye birçok en ve ilkleri yaşattıklarını ve rekorları da alt üst ettiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır. Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerimizin oranını artırmaya devam ediyoruz. Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millilik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60'ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Saatte 120 kilometre hız ile, Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip araçlar kullanılacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hattımızda ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak. Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen sinyal sistemi sayesinde trenlerimiz, saatte 120 kilometre hızla emniyetli seyahat imkanı sağlayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ TÜRKİYE'Yİ YANSITAN HATTIMIZ KULLANICI DOSTU ÖZELLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Tüm özellikleri ile yeni Türkiye'yi yansıtan hattımız; kullanıcı dostu özellikleri öne çıkan, alternatif ulaşım araçlarıyla entegre, teknolojiyi yolcularımızın hız ve güvenliği için kullanan, Türk mühendisliğinin eserleri arasında yerini alacaktır. Ayrıca hattımızın inşaatında; 122 adet yürüyen merdiven ile birlikte 45 adet de asansör imalatı yapıldı. Aynı zamanda entegre bir hat olan Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattımız; Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş-Mahmutbey Metro hattına bağlanmaktadır. Hattımız, Gayrettepe İstasyonu'nda Yenikapı-Hacıosman Hattına, İstanbul Havalimanı İstasyonu'nda da yapım hazırlıkları devam eden Yüksek Hızlı Tren hattına ve yapımı devam eden Marmaray Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı ile de bütünleşik olacaktır. Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte, İstanbul entgre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecektir" şeklinde konuştu.

HATTI 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE İSTANBULLULARIN HİZMETİNE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattının, şehir merkezi toplu taşıma hizmeti ile havalimanı arasında ulaşıma kolaylık, emniyet ve hız kazandırmanın yanında işletme sırasında da çok ciddi tasarruflar da sağlayacağına değinen Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle birlikte, 2024-2043 yılları arasında; karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacağını öngörüyoruz. Bugünkü, test sürüşümüzde, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattında denemeler yapacağız. 30 kilometrelik mesafeyi 30 dakikada kat ederek, İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşacağız. Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu'muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" dedi.

ÜLKEMİZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIRKEN GÜNDELİK POLEMİKLERE DEĞER VERMİYORUZ

"İstanbul'un ve İstanbulluların hayrına olan bu güzel projelerin etüdünden ihalesine, yapımından test sürüşlerine, işletme tasarruflarından halkımıza sağlayacağı kolaylıkları anlatırken, heyecanımız daha da artıyor" diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İstanbul halkına sesleniyoruz; Bir tarafta yeni ve faydalı projeler için canla başla çalışanlar, diğer tarafta temel atmama törenleri düzenleyenler. Bir tarafta, yeni metro hatlarını hızla yapanlar diğer tarafta, yapımı devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökenler. Bir yanda gece-gündüz çalışanlar, diğer yanda, ellerindeki otobüslerin bakımlarını bile yapamayıp yolda kalmalarına sebep olanlar. Bir yanda halka hizmeti, Hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenler. Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz: halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor. Dünyanın en büyük ve güzel şehrine hizmet vermeyen, çile çektiren ve çağın gerisine taşımak isteyenleri, yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

