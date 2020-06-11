Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale ziyaretinde esnafla sohbet ederken taksici esnafına da hayırlı işler diledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi
11.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale ziyaretinde esnafla sohbet ederken taksici esnafına da hayırlı işler diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin ardından Kırıkkale'ye bağlı Çerikli Beldesine giden Bakan Karaismailoğlu, hat güzergahında da bilgiler aldı. Bakan Karaismailoğlu, buradan da önce Kırıkkale Valiliğini ardından da Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti. Çıkışta cadde üzerinde bulunan esnaflarla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, cadde üzerinde bulunan taksici esnafını da es geçmedi. Bir durağın önünde bulunan taksici esnafı ile muhabbet eden Bakan Karaismailoğlu, esnafa işlerinde kolaylıklar diledi.

"İnşallah kısa sürede Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız"

Ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Binasını da ziyaret eden Bakan Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) ülkemizde devam eden en önemli projelerden bir tanesi. İnşallah bu yıl içerisinde yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de şantiye ziyaretlerimizi yaptık gerekli incelemelerde bulunduk. Mühendisinden işçisine kadar, yüklenicisinden müteahhit ve taşeronuna kadar çok özverili ve tempolu bir çalışma var. İnşallah yıl bitmeden yolcu taşımaya başlayacağız. O konuda takipçisiyiz. İnşallah yıl içerisinde buraya hızlı trenle buraya gelmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizin doğrultusunda bir problemimiz yok. İnşallah kısa sürede Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız. Çok değerli çok büyük projelerimiz var. Malumunuz 3 aydır Covid-19 süreci yaşıyoruz. Bu sürece rağmen hiçbir şantiyemizde kapanma yaşanmadı. Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bütün dünya salgınla savaş yaparken biz bir taraftan salgınla savaşıyorduk bir taraftan da işlerimizi devam ettiriyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili çalışma yok. O yüzden vatanımızla, milletimizle, Cumhurbaşkanımızla gurur duysak azdır. Onların kıymetini bilerek gücümüze güç katarak çalışmalarımıza özenle devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ankara-Sivas hattı bittiğinde Kırıkkale'den binen bir yolcu direkt İstanbul ve Ankara'ya kadar gidebilecek. Ayrıca buradan Konya'ya, İzmir'e ve Eskişehir'e kadar gidebilecek. Bunlar son 18 yılda hükumetimizin ulaşıma ve özellikle demiryoluna verdiği değerin bir parçasıdır. Bunun gibi demiryolunda devam eden çok önemli projelerimiz var" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin İrem Derici Demet Akalın Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 17:29:00. #1.15#
title