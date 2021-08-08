"YANGINA MÜDAHALEDE BİZİMLE OLAN BİNLERCE VATANDAŞIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da yangının etkili olduğu Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde ve Yatağan Hisarardı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da yangının etkili olduğu Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde ve Yatağan Hisarardı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karaismailoğlu, "Bugün bu afet durumunun 11. günündeyiz. Dün itibariyle Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş yangınları söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Şimdi de Muğla ve Aydın'da ciddi yangınlar var. İnşallah, kısa sürede bunları bertaraf etmek istiyoruz. Yangına müdahalede bizimle olan binlerce vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük mücadelesi ile buradaki yangınların da üstesinden geleceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

-" Türk Milletinin birlik ve beraberliği ile bunun üstesinden gelindi. "

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'ndeki yangının devam ettiğini ama hızını yitirmiş olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu on günlük mücadelede bütün kurumların, belediyelerin, vatandaşların büyük özverisi ile çalışma oldu. Türk Milletinin birlik ve beraberliği ile bunun üstesinden gelindi. Hem bu yangınları söndürmek için, hem de yangından mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Yangından mağdur olmuş vatandaşlarımızın sıkıntılarını gideriyoruz. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Olağanüstü bir durum var ama üstesinden geliyoruz. Daha önceki afet durumlarında devletimizin yaptığı katkılar, afetin etkisini kaldırmadaki hızını buralarda da göstereceğiz. Bizlerde burada vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz, dertlerini sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Otmanlar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Çövenli Kavşağı'nda, Muğla Yatağan Hisarardı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Akabinde Milas Gençlik Merkezi'nde AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katılan Karaismailoğlu, son olarak Milas Gençlik Merkezi'nde yardım malzemelerinin olduğu depoda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre