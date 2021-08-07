Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangının etkili olduğu Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde incelemelerde bunarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Afetin izlerini oradan kaldıracağız"

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'ndeki yangının devam ettiğini ama hızını yitirmiş olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün bu afet durumunun 11. günündeyiz. Dün itibariyle Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş yangınları söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu on günlük mücadelede bütün kurumların, belediyelerin vatandaşların, büyük bir özverisi ile çalışma oldu. Bu yangın çok farlı bir afetti. Türk milletinin birlik ve beraberliği ile bunun üstesinden gelindi. Şimdi de Muğla ve Aydın'da ciddi yangınlar var. İnşallah, kısa sürede bunları bertaraf etmek istiyoruz. Yangına müdahalede bizimle olan binlerce vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük mücadelesi ile buradaki yangınların da üstesinden geleceğiz. Hem bu yangınları söndürmek için, hem de yangından mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Yangından mağdur olmuş vatandaşlarımızın sıkıntılarını gideriyoruz. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Olağanüstü bir durum var ama üstesinden geliyoruz. Daha önceki afet durumlarında devletimizin yaptığı katkılar, afetin etkisini kaldırmadaki hızını buralarda da göstereceğiz. Bizlerde burada vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz, dertlerini sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Otmanlar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından yangının etkilediği diğer bölgelere gitti. - MUĞLA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız'
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız'
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız'
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor.'
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Demet Akalın Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 18:11:02. #1.14#

title