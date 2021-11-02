KONYA (Habermetre) - ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BEYŞEHİR ÇEVRE YOLU TURİZME CANLILIK KATACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'da yapılan karayolları yatırımlarını 972 milyon liradan 11 milyar 563 milyon liraya yükselttiklerine dikkati çekerek, "Bu rakamlar bile 'boş laf üreten' ile 'hizmet üreten' arasındaki farkı net biçimde gösteriyor" dedi. Bu yatırımlardan birinin de Beyşehir Çevre Yolu olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, 8, 3 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun, göller yöresinin turizmine canlılık katacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyşehir Çevre Yolu açılışında konuştu; "Hükümetimiz döneminde, başta karayollarımız olmak üzere, tüm ulaşım modlarındaki yatırım ve atılım hamlemiz hız kesmeden devam ediyor. 19 yıldır, milletimizin desteğiyle kesintisiz süren AK Parti iktidarı, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle her alanda gerçekleştirilen reform hamlelerinin birleştiricisidir. AK Parti ile yakalanan istikrar sayesinde ülkemiz, ekonomiden üretime kadar pek çok alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak yıllarını yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. İşte bu reform hareketleri sayesinde ülkemiz; ulaştırma ve haber leşme başta olmak üzere her alanda, daha güçlü yarınlara, yeni yatırımlara, daha çok istihdam imkanına, gençlerimiz için aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor" dedi.

'HALKA HİZMETİ HAK'KA HİZMET' OLARAK GÖRÜYORUZ

Bakanlığın sorumluluğunda gerçekleştirilen yatırımların da bu süreçte kritik önem taşıdığına vurgu yapan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri 19 yıl boyunca yakaladığımız istikrarı bozmak için her türlü cenah ile iş birliği arayışında olurken bizler, 2003-2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haber leşme alanları için 1 trilyon 131 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Marmaray aracılığı ile Asya'dan Avrupa'ya 'en kısa ticari yolu' inşa ettik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol seyahatini mümkün kıldık. Milli haber leşme uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılının ilk çeyreğinde fırlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demiryollarında reform sürecini başlatarak kullanılan, inşa edilen ve planlanan Yüksek Hızlı Tren hatlarımızla ülkemizin dört bir yanına modern, güvenli ve çevreci ulaşım götürüyoruz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Bu başarı; gücünü halktan alanların, 'Halka hizmeti Hak'ka hizmet' olarak görenlerin, bu ülkeye, Konya'ya, Beyşehir'e sevdalı olanlarındır. "

KÖPRÜ VE VİYADÜK UZUNLUĞUNU 708 KİLOMETREYE ÇIKARDIK

Vatandaşların daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla, otoyol uzunluğunu, iki katından fazla artırarak, 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı sevincini yaşadıklarını kaydeden Karaismailoğlu, derin vadi ve coşkun akarsuları köprü ve viyadüklerle aştıklarını, aşmaya da devam edeceklerini söyledi. Köprü ve viyadük uzunluğunu 708 kilometreye çıkardıklarının altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Geçit vermeyen dağları ise tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 631 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayılar çok daha artacaktır" dedi.

Ulaşım ve iletişim yatırımlarından Anadolu'nun gözbebeği Konya'nın da nasibini aldığını belirten Karaismailoğlu, Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu yüzde 647 arttırarak 167 kilometreden bin 200 kilometreye ulaştırdıklarının altını çizdi. "Hükümetlerimiz döneminde ayrıca, Konya'da; 600 kilometre tek yol yapım ve onarımı ile birlikte, bin 136 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu da hizmete açtık" diyen Karaismailoğlu, 613 metre uzunluğunda çift tüp tünel ile birlikte toplam 9 bin 686 metre uzunluğunda 174 köprüyü Konya'ya kazandırdıklarını anlattı.

KARAYOLLARI YATIRIMLARINI 11 KAT ARTTIRDIK

Karaismailoğlu, "Bizden önce Konya'daki karayolları yatırımları için sadece 972 milyon lira harcanmıştı. Biz bunu Konya'ya reva göremezdik. 2003-2021 döneminde bu miktarı 11 kat artırarak 11 milyar 563 milyon liraya yükselttik. Bu rakamlar bile 'boş laf üreten' ile 'hizmet üreten' arasındaki farkı net biçimde gösteriyor. Bununla kalmadık elbet; halen Konya il genelinde devam eden tam 15 ayrı karayolu yatırımlarımızın toplam proje bedeli 6 milyar 110 milyon lirayı aşıyor" diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE YATIRIMLARA HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİK

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirleri alarak, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır, hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı üretim ve yatırım kararlarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21, 7 büyüyerek dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer aldık. Yıl sonunda ise rekabetçi gücüyle yabancı yatırımcıların ilgisini çeken ülkemiz için büyüme beklentileri yüzde 8'in üzerindedir. Çin ve Hindistan'ın ardından OECD'de en çok büyüyen üçüncü ülke olmak için çalışıyoruz. Bu rakamlar, ülkesine, milletine ve işine aşık olanların ve canla-başla bu yola baş koyanların yapabilecekleri işlerin göstergesidir. "

BEYŞEHİR ÇEVRE YOLU TURİZME CANLILIK KATACAK

Beyşehir Çevre Yolu hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım, ticaret ve endüstrinin büyüyen ilçesi Beyşehir'in karayolu trafiğini rahatlatacak olan Beyşehir Çevre Yolumuz; 8, 3 kilometre uzunluk ile birlikte 5 adet hemzemin kavşak ve 14 adet kutu menfez ve 2 adet alt geçitten oluşuyor. Beyşehir Çevre Yolumuzun platform genişliği 26 metredir. Dört şeritli Çevre yolumuz, Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya Yolu'nun Beyşehir geçidini rahatlatacaktır. Aynı zamanda, bölgenin transit karayolu geçişini ilçe dışına alarak, daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşuyoruz. Projemizin hayata geçmesi trafik yoğunluğunu ve beklemelerin ortadan kaldıracak. Böylece, zamandan 3, 8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere; yıllık 4, 3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır. Yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlara, Beyşehir ve Konya halkı fazlasıyla layıktır. Hükümetlerimiz, 2003 yılından bu yana, halkımıza hizmet etmeyi ve hizmetlerini aşkla, heyecanla sürdürmeyi amaç edindi. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlardır' inancımızla bir kez daha "durmak yok, yola devam" diyoruz. "

Açılışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyşehir Çevre Yolu'nda test sürüşü de yaptı. Karaismailoğlu, Konya Akşehir ve Beyşehir temasları kapsamında esnafla bir araya geldi. Hüyük Belediyesi ve Beyşehir Belediyesini de ziyaret eden Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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