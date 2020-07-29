Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesini helikopter ile havadan inceledi
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesini helikopter ile havadan inceledi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesini helikopter ile havadan inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesini havadan inceledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesini helikopter ile havadan inceledi
29.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:46

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesini helikopter ile havadan inceledi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesini havadan inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Ankara-Sivas YHT Projesinde gelinen son durumu yerinde incelemek üzere Yozgat'a gitti. Yerköy Şantiyesinde bring alan Bakan Karaismailoğlu, yatırımda gelinen son durumu helikopter ile havadan inceleyerek, proje hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu, Proje'nin Elmadağ şantiyesinde de çalışmaları gün içinde yerinde görecek.

Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi Kayaş-Yerköy ve 242 kilometresi de Yerköy-Sivas arasında olmak üzere, iki etap halinde 393 kilometre bir demiryolu hattını içeriyor.

Kaynak: İHA

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