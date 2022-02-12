Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz" - Haberler
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

ÇANAKKALE (İHA) - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz"

Bursa - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun ilk durağı Bursa Metro Şantiyesi oldu. Bakan Karaismailoğlu Mudanya Bulvarı hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemesi yaptıktan sonra bir basın açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Politika

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Bursa, Politika, Haberler

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