ÇANAKKALE (İHA) - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "1975 Çanakkale Köprüsümüzü günler sonra hizmete açıyoruz"

Bursa - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun ilk durağı Bursa Metro Şantiyesi oldu. Bakan Karaismailoğlu Mudanya Bulvarı hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemesi yaptıktan sonra bir basın açıklamasında bulundu.