Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a Yeni Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a Yeni Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan:

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"
-" Yaz aylarında artan uçuş sayısının olduğu dönemlerin dışında arkadaşlarımız çalışıyor. Bahar döneminde haziranı ayı sonuna kadar kaplama yetişirse ihalesini yapıp tamamlamayı düşünüyoruz.
-" Türk Hava Yolları özellikle Kıbrıs'tan Trabzon'a yılın tamamında değil fakat yılın belirli aylarında tarifeli seferler koyulmasını düşünüyor.
-"Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"
-" İleriye dönük olarak Trabzon- Erzincan demiryolu projesinin çalışmaları devam ediyor.

TRABZON - Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et