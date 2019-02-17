Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"

-" Yaz aylarında artan uçuş sayısının olduğu dönemlerin dışında arkadaşlarımız çalışıyor. Bahar döneminde haziranı ayı sonuna kadar kaplama yetişirse ihalesini yapıp tamamlamayı düşünüyoruz.

-" Türk Hava Yolları özellikle Kıbrıs'tan Trabzon'a yılın tamamında değil fakat yılın belirli aylarında tarifeli seferler koyulmasını düşünüyor.

-"Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"

-" İleriye dönük olarak Trabzon- Erzincan demiryolu projesinin çalışmaları devam ediyor.

TRABZON - Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor

Kaynak: İHA