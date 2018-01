Ulaştırma Bakanı Arslan: "2002 Yılında 35 Milyon İç ve Dış Hat Yolcusuna Hizmet Ederken, 2017 Yılı...

Ulaştırma Bakanı Arslan: "2002 yılında 35 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet ederken, 2017 yılı itibariyle 193 milyon 300 bin yolcu taşıyarak rekor kırmış olduk"

-"Bugün 119 ülkeye 296 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Hava anlaşması yaptığımız ülke sayısını 169'a yükseltmiş durumdayız"

-Yeni havalimanı ile hedef THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip şirket konumuna getirmek

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şirketimiz 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Hava Yollarının yurt dışı temsilcilerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan yeni havalimanı ile ilk hedefin dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline getirmek olduğunu söyledi.

"Şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür"

"Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY'nin yurt dışı temsilciliklerinde görev yapan sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içindeyim" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelişme ve büyüme tarihi ile THY'nin tarihinin birbiri ile paralel olduğunu belirtti. Erdoğan, "1933 yılında 5 uçak ile hizmet vermeye başlayan THY, 1982 yılına geldiğimizde 27 uçağa, 2002 yılında da 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına ancak ulaşabilmişti. En büyük atılımlarını geçtiğimiz 15 yılda yapan THY, bugünün 331 uçak ile çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada sektörde olanları kendisine hayran bırakıyor. Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY, dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahiptir. Bir numara. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Aralık, THY'nin tarihinde bir rekordur. Önümüzdeki aylar inşallah bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor. Fransa ziyaretimiz vesilesi ile Airbus firmasından geniş gövdeli, 20 artı 5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasına Sayın Macron ile birlikte şahitlik ettik. Uçak filomuzu tek bir markaya bağımlı kılmadan dengeli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu bizim birazda rekabet anlayışımızın nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Şirketimiz 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor" diye konuştu.

"Şimdi otobüslerden ucuz fiyata uçaklarımız yolcu taşıyor"

İnşası süren yeni havalimanının hizmete girmesi ile THY'nin önüne çok büyük fırsatlar çıkacağını kaydeden Erdoğan, "Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin arkasında 'rakibim THY' yazardı. Çocukluğumu hatırlıyorum, uçak sesi duyduğumuz zaman mahallede sırt üstü yatar uçağın geçişini izlerdik. Nereden nereye, şirketimiz hava yolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki, artık sırt üstü yatmaya gerek kalmadı. Şimdi otobüslerden ucuz fiyata uçaklarımız yolcu taşıyor. Artık burayı hava yolu olmaktan çıkartıp halkın yolu haline getirdik. Bu rekabeti kazandığımız için hedefler büyümeye başladı. THY'nin amblemi turnayı temsil eder, o güzel türkümüzde 'allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle, bizi sual eden olursa boynu bükük, benzi soluk yar söyle.' THY sayesinde artık kimsenin boynu bükük kalmadı. Çünkü artık herkes sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor. THY artık dünyanın en büyük hava yolu şirketleri ile rekabet ediyor. Bunların bazıları rekabette geri kaldıkları için yarıştan geri geçilmek zorunda kalıyor. Şimdi yeni havalimanımız ile birlikte THY'nin rekabet gücü ve buna bağlı olarak işletme anlayışı, hizmet kalitesi daha da yükselecek. Şirketimizin 2023 hedeflerimize ulaşacağına zaten inanıyorum, şirket yönetimine 2053 vizyonu için kollarını sıvamaları tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Hava yolu yatırımları hem finansman hem filo hem teknik alt yapı bizde olan şeyler değildi, ama şimdi var, hem insan kaynağı açısından uzun vadeli planlara göre çalışmayı gerektiriyor. Bugünden harekete geçmezsek 2053'ü hakkı ile değerlendiremeyiz. Yeni havalimanı ile ilk hedefimiz dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmektir. Bizim artık uçaklarımız esgal yapmadan en uzun destinasyon neresiyse biz oraya ulaşmalıyız. Artık bunlar başladı zaten, daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Dünya hava yolu taşımacılığında hizmet standartlarının yükselmesinde THY'nin büyük katkısı vardır"

Toplantı için Antalya'ya gidecek olan THY çalışanlarının Boing 777 ile gittiğini öğrendiğini belirten Erdoğan, "Az önce sordum, Antalya'ya gidiyormuşsunuz, kaç uçakla gittiğinizi sordum, '2 tane 777 ile gidiyoruz' dedi. Bakın önce işe sizden başlıyorlar 777 ile. Kendi ekibini 777 ile gezdirmeyen bir THY'den bir şey olmaz. Nereden nereye, 400 kişilik 777. Hamdolsun bu günleri gördük. Dünya markası olmak için önce kendi ülkenizde rüştünüzü ispat etmiş olmanız gerekiyor. THY ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan uçuş hatları ve hizmet kalitesi ile milletimizin gönlüne girmeyi başarmıştır. Aynı başarının dünya çapında tezahür ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, sohbet ettiğimiz tüm yabancılar THY7den övgü ile bahsediyor. Tüm hostes hizmetlerinden tutun, ikramlara varıncaya kadar bizlere iftiharla bahsediyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor. İnşallah daha iyi olacak. Bunu THY'nin başaracağına inanıyorum. Son 10-15 yılda dünya hava yolu taşımacılığında hizmet standartlarının yükselmesinde THY'nin büyük katkısı vardır. Rekabet kaliteyi getirir. Rekabet bir yerde çökmüşse orada artık kaliteyi bulamazsınız. Yer personelinden uçuş personeline, yemeklerinden dijital donanımına kadar her konuda çığır açan bir anlayışla gerçekleştirilen bu atılımlar şirketimizi bugünkü durumuna getirmiştir. Artık ister ülkemizde, ister dünyada hava yolu taşımacılığında standartları görmek isteyen gelip THY'ye bakacak. Her gün dünyanın farklı noktasına ülkemizin bayrağını taşıyan THY'nin tanıtımının bedelini para ile ölçmek THY'ye ve tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. THY'nin yurt dışı bürolarında görev yapan kardeşlerimizin şirketleri ile birlikte ülkemizi de temsil ettiğini biliyoruz. Ülkemizin diplomatik temsilcilik sayısından çok daha yaygın bir ağa sahip milli hava yolu şirketimizin başarısı ülkemizin hanesine yazıldığı gibi, başarısızlıkları, hataları da bize yazılıyor. Sizlerin ticari misyonunuz yanında diplomasi, kültür, tarih alanlarında da sorumluluklarınızın bilincinde olmanız, gerekli birikimi edinmeniz şart. Türkiye'nin yurt dışında oluşturduğu o büyük fotoğrafın en önemli unsurlarından birisi de THY'dir. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi özellikle istiyorum" ifadelerini kullandı.

"THY havacılık ve savunma sanayimiz için bir okul vazifesi görmektedir"

THY'nin aynı zamanda Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı sanayisinin gelişmesinde büyük rol oynadığını kaydeden Erdoğan, "Eğer bugün ülkemizde dünya çapında başarılara imza attığımız bir havacılık sanayisi varsa bunu önemli ölçüde THY'ye borçluyuz. Şuanda en önemli savunma sanayi kuruluşlarımızın yöneticilerinin ve kritik personelinin ciddi bir bölümü THY'nin teknik bölümlerinde yetişmiş, bilgi ve deneyim sahibi olmuş kişilerdir. Bir başka ifade ile THY havacılık ve savunma sanayimiz için bir okul vazifesi görmektedir. Pilot yetiştirme programı ile geçmişte Hava Kuvvetlerimizden beslenen şirketimizin artık orayı da besleyecek bir konuma geleceğine ben inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "THY'nin geçtiğimiz kış yayınlanan o güzel reklam filmindeki o güzel duygularla tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullanarak şu dizeleri okudu:

"Hadi gel, ışıyan sabahlarınla, şefkatli kanatlarınla, özledim seni, hadi koş gel, için açılsın, güneşin yüzüne dokunsun, sen gel, ben beklerim, hatır koymam, unutamazsın ki hatıralarımızı, içinde varsa ateş daha keskinleşir hasret, ellerin öyle hünerledir ki ne zaman bırakır ne mekan, hadi gel, yollarım açık, kapılarım açık, kollarım açık, aynı göğün altında değil miyiz ne de olsa ya da aynı yerin üstünde, gel, sen geleceksin ya bak içim içime sığmaz oldu, ben senin memleketinim, ben senin sıcacık yüreğinim, haddi uçta gel, memleketin her yeri şimdi ne güzeldir, insanın gidesi gelir."

"THY gibi bir dünya markasını da gençlerimize emanet etmekten dolayı en küçük bir endişemiz yoktu"

THY'nin yönetiminden temsilcilerine kadar genç bir ekip tarafından yönetildiğini söyleyen Erdoğan, "Bu ayrı bir başarı, bazıları diyor ya 'çoluk çocuğa mı bırakıyorsunuz' diye. Mesele yaşta değil baştadır, bunu bilmeleri lazım. Biz hayatımızın her döneminde gençlerimize güvendik. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında ve 15 Temmuz darbe girişiminde saatler içinde faaliyetlerini yeniden yürütebilir hale gelerek şirket ve yönetim olarak rüştünüzü ispat ettiniz. Son yıllarda aldığınız uluslararası ödüller de bu gerçeği teyit ediyor. THY gibi bir dünya markasını da gençlerimize emanet etmekten dolayı en küçük bir endişemiz yoktur. Karşımızdaki bu pırıl pırıl ekibin bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum" dedi.

"2017 yılı itibariyle 193 milyon 300 bin yolcu taşıyarak rekor kırmış olduk"

THY'nin ulaştığı noktayı anlatan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hava yolu halkın yolu olmalı' talimatınızı yerine getirdik, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız hava yolunu kullanır hale geldi. 2002 yılında 35 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet ederken, 2017 yılı itibariyle 193 milyon 300 bin yolcu taşıyarak rekor kırmış olduk. Bugün 119 ülkeye 296 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Hava anlaşması yaptığımız ülke sayısını 169'a yükseltmiş durumdayız" diye konuştu.

Sancaktar olmanın gururunu her zaman yaşadıklarının altını çizen THY Yönetim kurulu Başkanı İlker Aycı, "Dünyada milli bayrak taşıyıcısı olarak dünyanın en rekabetçi sektörlerinden birisinde yer alıyoruz. Dünyada 120 ülke 300 noktaya uçarak dünyanın en çok noktaya uçan havayolu olma unvanını taşıyoruz. Bunda 15 yılda ulaşım konusunda yapılan sessiz devremin çok büyük payı var. THY 2006 yılındaki özelleştirme hamlesinin ardından çok farklı ivme kazandı. THY milli gururumuz olan şirket olarak bütün dünyada bayrak taşıyıcı olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Sancaktar olmak, sancak taşımanın sorumluluğunu her gün omuzlarımızda hissederek çalışıyoruz. 50 bin kişilik, 17 şirketlik bu ailenin bugün geldiği noktadaki desteğiniz için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Programın sonunda THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arapça "elif" harfinin yazılı olduğu bir tablo hediye etti.