Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'a geldi.

Zonguldak Havalimanı'na iniş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında ilk olarak Bartın Valiliği'ni ziyaret etti.

Protokol tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Karaismailoğlu valilik makamında toplantıya katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı