Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da
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Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da

Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'a geldi.

Zonguldak Havalimanı'na iniş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında ilk olarak Bartın Valiliği'ni ziyaret etti.

Protokol tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Karaismailoğlu valilik makamında toplantıya katıldı. - BARTIN

Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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