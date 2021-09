Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Katılımlarıyla Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açıldı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Katılımlarıyla Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı AçıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımları ile Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Prof. Dr. Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Hacı Turan, Zeynep Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve yönetimi, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve yönetimi, AK Parti Kızılcahamam kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ile başladı. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasını yaptı. Doğa ve sağlık turizminin başkenti Kızılcahamam'ın, güzel ve doğru bir hizmete daha kavuştuğunu belirten Karaismailoğlu, proje ile trafik yoğunluğunun önemli oranda azalacağını ve yılda 10, 5 milyon tasarruf sağlanacağına dikkati çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağın açılışına katıldı; "Ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz çalışmalara 7/24 hizmet esasına göre devam ediyoruz. Vatanımıza olan sevgimizi lafla değil işle, çalışmayla, projelerle ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışımızla, 19 yıldır süregelen Ulaştırma ve Altyapı hamlemizi, güçlendirerek yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalışıyoruz" dedi. ANKARA'YA 81, 7 MİLYAR TL'LİK ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamlanan projelerle, Türkiye'yi karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve haber leşme sektörlerinde kat be kat ileriye taşıdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık. Türkiye, geçmişte ülke yönetimlerinin yaptığı hatalardan büyük zarar gördü. Halka hizmet etmek yerine farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol, su, elektrik diye göreve gelenler; hiçbir sorununa çare olamadılar. Başkentimiz Ankara da ne yazık ki hizmetten yoksun kaldı. Başkentimize 1993-2002 yılları arasında karayolları anlamında bugünkü değerle sadece 2 milyar 708 milyon liralık yatırım yapılmış. İçiniz rahat olsun. Ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haber leşme yatırımları içinde, başkentimiz de hak ettiği payı alıyor. 2002-2020 yılları arasında 9 milyar 236 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere, bugüne kadar Ankara'nın toplam ulaşım ve iletişim yatırım miktarı 81 milyar 763 milyon 977 bin liranın üzerindedir. "TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAKAnkara genelinde toplam bedeli 5 milyar 549 milyon lirayı bulan 29 ayrı karayolu projesinin halen yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Yüksek rakımı, ormanları, termal suyu, milli parkları ile doğa ve sağlık turizminin başkenti Kızılcahamam, güzel ve doğru bir hizmete daha kavuşuyor. Bugün hizmete açtığımız kavşak ile günlük ortalama 12 binin üzerinde araç geçişine sahip bu akstaki trafik yoğunluğu önemli oranda azalacak. Yapımına Kasım 2019'da başladığımız 135 metrelik kavşağımız için yan yol bağlantıları ile birlikte 1 kilometrelik bir hat inşa ettik. Şehir içi ve transit trafik akışını birbirinden ayıran bu kavşak, hastaneye daha güvenli ulaşımı sağlarken, trafiğin kesintisiz akmasını da sağlayacak. Köprülü Kavşak ile dur-kalk ve beklemeler ortadan kalkacak" diye konuştu. PROJE İLE 10, 5 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAKProje sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10, 5 milyon lira tasarruf sağlanacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Birlikte çalışacak, birlikte üretecek ve Türkiye'yi birlikte lider yapacağız. "TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR KÖŞESİNDE VAR GÜÇLE ÇALIŞIYORUZBeypazarı- Nallıhan yolunun temelini attıklarını, Kahramankazan'da da Saray Kavşağı'nı tamamladıklarını kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, önümüzdeki hafta da Akyurt-Kalecik'te olacaklarını söyledi. Projelerin bir bir bittiğini, yenilerine başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, sadece Ankara'da değil Türkiye'nin dört bir köşesinde 4 binin üzerindeki şantiyede, 700 bine varan çalışanla "var güçlerinle" çalıştıklarını belirtti. DÜNYANIN GIPTA İLE BAKTIĞI PROJELERİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ"Çanakkale'de bir abide yükseliyor. Şehitlerimizin aziz hatırasını bağrında taşıyan bu eşsiz abide, bir mühür gibi, bir Zafer Anıtı gibi Çanakkale'de yükseldi" diyen Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hep birlikte açılışına şahitlik edeceklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Dünyanın gıpta ile baktığı, bir bir takip ettiği bu değerli projeleri son 19 yıldır ülkemize kazandırmanın gururunu, mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 sonrasında da çok değerli projeleri bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. Tören, protokol tarafından açılış kurdelasının kesilmesi ile sona erdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederek projenin Cennet Kızılcahamam'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

