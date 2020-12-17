UlaşımPark ürettiği yerli parçalar ile 3 milyon TL tasarruf etti
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UlaşımPark ürettiği yerli parçalar ile 3 milyon TL tasarruf etti

17.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:05
UlaşımPark ürettiği yerli parçalar ile 3 milyon TL tasarruf etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. yerli ve milli olarak ürettiği otobüs parçaları sayesinde 3 yılda 3 milyon TL tasarruf elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. yerli ve milli olarak ürettiği otobüs parçaları sayesinde 3 yılda 3 milyon TL tasarruf elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. bünyesinde kullandığı otobüslerin yedek parçalarını dışarıdan almak yerine kendi üretiyor. UlaşımPark A.Ş. yerli ve milli olarak ürettiği otobüs parçaları sayesinde 3 yılda 3 milyon TL tasarruf elde etti.

Son yıllarda Türkiye'nin yaptığı yerli ve milli atılım hamlesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. de katıldı. UlaşımPark otobüslerde kullanılan filtreler, muhafaza, kapı, fitil, hortum, tampon ve birçok kaporta parçasınıyurtdışı kaynaklı maliyeti ve temin süresi yüksek olduğundan bünyesindeki Mekanik Atölyesini Üretim Merkezine çevirdi. Yurtdışından tedariği 3 milyon 987 bin 693 TL olan parçaları UlaşımPark mühendis ve teknik ekiplerinin ar-ge çalışmaları sonucunda bünyesinde 799 bin 475 TL'ye üretti. Yerli ve milli olarak UlaşımPark bünyesinde üretilen parçalar ile 3 yılda 3 Milyon 188 bin 218 TL tasarruf elde edildi. 12-18 Aralık tutum yatırım ve Türk Malları haftasında böylesine anlamlı bir çalışmaya imzasını atan UlaşımPark yerli malı kullanım konusunda da örnek ve yol gösterici bir kurum oldu.

UlaşımPark Otobüs İşletme Müdürlüğü bakım birimi olarak gerçekleştirilen bu üretim ve iyileştirme sayesinde yarı yarıya oranla ödediği rakamı minimum seviyelere çekmeyi başararak tasarruf elde edildi. Otobüslerin en çok değişen parçaları olan dış aksamda bulunan kaporta parçaları olmak üzere birçok farklı parçamım üretimi sağlandı. Otobüslerin tamponları, yan saçları, motor filtreleri, manşonlar, yakıt hortumları ve bazı motor parçalarında üretim sağlandı. UlaşımPark'ta görevli mühendisler tarafından gerçekleştirilen bu ar-ge çalışmaları neticesinde birçok parça yerli üretilerek hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağlandı.

UlaşımPark'a ait Plaj Yolu Garajı Bakım Onarım Atölyesinde çalışanlar, parçaları yurtdışından satın almak yerine parçanın ham maddesini Türkiye'den satın alıp sıfırdan üretimini gerçekleştiriyor. 336 adet otobüsün yedek parçalarının bir kısmı bu atölyede çalışan mekaniker ustalar tarafından üretiliyor. Onarımda da büyük rol oynayan çalışanlar, bazı parçaların revize işlemini de gerçekleştiriyor. Bakım çalışanları tarafından üretilen parçalar, boyanarak ve montaj yapılıyor. - KOCAELİ

UlaşımPark ürettiği yerli parçalar ile 3 milyon TL tasarruf etti
UlaşımPark ürettiği yerli parçalar ile 3 milyon TL tasarruf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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