UlaşımPark'tan çalışanlarına motivasyon eğitimi

UlaşımPark, koronavirüs sebebi ile idari izinli olan toplam 115 çalışanına uzaktan motivasyon eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile evlerinde idari izinli olan çalışanlarına insan kaynakları birimi ile uzaktan motivasyon eğitimi verdi. Toplamda 115 çalışanına verilen bu eğitimde çalışanlarının motivasyonunu yükseltecek cümleler kendilerine aktarıldı. Sohbet ve bilgi aktarımı tarzında geçen görüşme sonucunda çalışanların motivasyonlarının arttığı, mutluluk seviyelerinin yükseldiği ön plana çıktı.

AİLE VURGUSU ÖN PLANDA OLDU

UlaşımPark İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde tüm personel ile teker teker ilgilenildi. Belirli periyotlar da aranılan personele aile vurgusu yapıldı. Yaşanılan süreçlerin atlatılacağı ve tekrar UlaşımPark ailemizle bir araya gelecekleri, çalışma alanlarının kendilerini beklediği iletildi.

PERİYODİK ARALIKLARLA ARANIYORLAR

UlaşımPark tarafından belirli aralıklarla idari izinli personelin aranıp hali ve hatırı soruluyor. İdari izinli çalışanların motivasyonunu yükseltmek anlamında aranılan çalışanlarla dörderli gruplar halinde görüşmeler sağlanıyor. Çalışanlar arasında da gerçekleşen sohbet sonunda bir ihtiyaçları olduğu durumlarda şirket içinde belirlenen kişi ya da kişilerin 7-24 aranılabileceği önemle vurgulanıyor.

Kaynak: Bültenler