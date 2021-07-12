Ulaşımpark'tan çalışanlarına eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A. Ş., hizmet kalitesini yükseltmek adına çalışanlarına eğitim vermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A. Ş., hizmet kalitesini yükseltmek adına çalışanlarına eğitim vermeye devam ediyor. Yolcularla gerçekleştirilen diyalogların nasıl, ne şekilde sağlanması gerektiği noktasında ve hizmet kalite çıtasını yükseltmek için Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanlarına eğitim verildi.

EĞİTİM 2 GÜN SÜRDÜ

Büyükşehir 153'ün alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen iki eğitimde de Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları bilinçlendirildi. Yolcularla sağlanan iletişimin daha kaliteli olabilmesi ve olası oluşabilecek her türlü olumlu - olumsuz durumda verilecek yanıtlar katılımcılara anlatıldı. İki farklı konuda katılımcılar toplamda 13 saat eğitim aldı.

NEZAKET KURALLARI, BEDEN DİLİ, STRES VE ÖFKE KONTROLÜ

Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanlarına verilen konularda en önemli noktaların üzerine vurgu yapıldı. Bu konuların başında beden dilinin olması gerektiği, öfke ve stres kontrolü ve son olarak da nezaket kuralları anlatıldı. Uzman eğitmenler verilen yüz yüze eğitimle birlikte sınav sonunda değerlendirme testi de gerçekleştirdi. Gerçekleşen test sonucunda gelen sonuçlar harikaydı. Eğitimin kalitesi çalışanların yanıtlarını doğrudan etkileyerek, adeta eğitimin ne denli başarılı geçtiğini kanıtladı.

HER ŞEY YOLCULAR İÇİN

UlaşımPark çalışanlarının aldığı eğitiminde hızlı çözüm ile nezaket kurallarının uygulandığı, güler yüzlü pozitif bir konuşma ile görüşmelerini sonlandırmaları hedef edildi. Telefon, mail ve sosyal medya aracılığı ile iletişime geçen yolcuların memnuniyetinin yükseltilmesi son derece önemsenerek gerçekleştirilmeye devam edileceği bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Habermetre