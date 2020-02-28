UlaşımPark'tan 5 No'lu Kooperatif ile 'Ortak Havuz' anlaşması

28.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan UlaşımPark, SS. 5 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle şehir içi toplu taşıma sözleşmesi konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma ile İzmit İlçesi'nde ortak havuz sistemi için ilk adım atıldı.

PROTOKOL İMZALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun katılım sağladığı protokol anlaşmasına; Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar, Kocaeli Otobüsçü ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, SS. 5. No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız da yerini aldı. Görüşmelerin tamamlanmasıyla, UlaşımPark ile SS. 5. No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle gerçekleşen gelir paylaşımına dair protokol sözleşmesi hususunda karşılıklı imzalar atıldı.

YOLCULAR DAHA HIZLI VE KONFORLU HİZMET ALACAK

Protokol kapsamında SS. 5 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle ve UlaşımPark otobüsleri, 21 adet hatta hasılat paylaşımlı sistemde çalışacak. Yoğunluk yaşanan hatlarda uygun tipte otobüslerle hizmet sağlanmaya başlayacak ve yolcuların taleplerine uygun sefer ve saat düzenlemeleri yapılabilecek. Uygulamanın ileriki safhalarında hat optimizasyonu kapsamında Derince şehir içi hatları ve İzmit tepe hatları ana hat besleme mantığıyla düzenlenecek yolcuların daha hızlı daha konforlu hizmet alması sağlanacak. Ayrıca yolculuk maliyetleri de düşürülmeye çalışılacak.

30 TOPLANTI YAPILDI

Protokol anlaşmasından sonra bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "3-4 aylık bir süreç sonucunda bu noktaya geldik. Protokolün maddelerini oluşturmak için yaklaşık 30'a yakın toplantı yapıldı. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamaktır" dedi.

ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ

Havuz sistemi için önemli bir adım atıldığını da ifade eden Gündoğdu; "Bu protokol ile ücret toplama sisteminde de yolcu kapma, durağa uğramama gibi olumsuzlukların da önüne geçmek istiyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yapılan anlaşmanın geleceğe dair diğer kooperatiflere de örnek olmasını, onlarla da en kısa süre içerisinde bu tür anlaşmalar gerçekleştirmek istediğimizi belirtiyorum" şeklinde konuştu.

KURT'TAN TEŞEKKÜR

Anlaşmanın önemine dikkat çeken Kocaeli Otobüsçü ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise "Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere anlaşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan protokolün İzmit'le başlayıp bir örnek model haline gelmesini ve Kocaeli'ye yayılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

REKABET ORTADAN KALKACAK

Rekabetin ortadan kalkacağına dikkat çeken SS. 5. No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız da, "Projede emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Proje ile birlikte kamu ile özel sektör arasındaki rekabet tamamen ortadan kalkacak. Ortak çalışma ve ortak paylaşma kültürünü oluşturacağız. Proje, Kocaeli'de yeni bir atılım olacak. Her iki taraf içinde gerçekleştirilen anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler