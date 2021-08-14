Ulaşımpark ile Kocaelispor maçlarına konforlu ulaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaşımpark ile Kocaelispor maçlarına konforlu ulaşım

Ulaşımpark ile Kocaelispor maçlarına konforlu ulaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından Kocaeli Stadyumu'na düzenlenen seferler bu yıl da devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından Kocaeli Stadyumu'na düzenlenen seferler bu yıl da devam edecek.

UlaşımPark, Kocaelispor'un şampiyonluk yolundaki maçlarına gitmek isteyen taraftarlar için bu yıl da seferler düzenleyecek. 15KS numaralı hat Kocaelispor taraftarlarının Otogar'dan stadyuma ulaşımını sağlayacak. Otogar - Kocaeli Stadyumu arasında ring seferlerini sürdüren 15KS özellikle Akçaray tramvayından gelen yolcuların Stadyuma ulaşmasını sağlıyor. 15KS, Ümraniyespor maçı öncesi 19.00'dan itibaren ring halinde seferlerini sürdürecek. Maç sonrasında 15KS stadyum önünden vatandaşları kalkış yapılan noktaya geri bırakacak.

Kirazlıyalı - Körfez - Derince - İzmit - Kocaeli Stadyumu arasında sefer yapan 150KS, toplamda 3 tur atarak bu bölgede oturan vatandaşların stadyuma ulaşımını kolaylaştıracak. 150KS, Ümraniyespor maçında 18.30 - 18.40 - 18.50 saatleri arasında hareket ederek ve güzergah üzerinde bulunan duraklardan da yolcu alarak stadyuma ulaşımını tamamlayacak. Ayrıca 150KS hat koduyla otobüsler, Hereke'den 18.30'da gerçekleştireceği sefer ile bu bölgede ikamet eden vatandaşları stadyuma ulaştıracak.

750KS hattı ise Karamürsel Otogar - Değirmendere - Gölcük - Başiskele - Kocaeli Stadyumu üzerinde seferlerini gerçekleştirecek. Ümraniyespor maçında bu otobüsler 18.30 - 18.45 saatleri arasında kalkış yaparak taraftarları stadyuma ulaştıracak. - KOCAELİ

Ulaşımpark ile Kocaelispor maçlarına konforlu ulaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Erdoğan Yüksek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Burcu Esmersoy Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaşımpark ile Kocaelispor maçlarına konforlu ulaşım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:12:26. #1.14#

title