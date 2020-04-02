Ulaşımpark, çalışanlarının ateşlerini ölçmeden iş başı yaptırmıyor Ulaşımpark, şoförlerle vatmanların sefer öncesi ve sonrasında ateşlerini ölçerek sürüş yapmasına müsaade ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş., koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında birçok önlem alırken hem personelinin hem de toplum sağlığını riske atmamak için tüm personeline eldiven ve maske dağıtıyor. Ayrıca otobüs şoförleri ve vatmanların da sefer öncesi ve sonrası ateşlerini ölçerek güvenli bir sürüş yapılmasını sağlıyor.

ŞOFÖRLERİN SEFER ÖNCESİ VE SONRASI ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Ulaşımpark, otobüs şoförlerinin ve araçlarında taşıdığı yolcuların güvenli seyahat etmelerini ön planda tutmak amacıyla önlemler almaya devam ediyor.Sefer öncesi ve sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında vardiya amirleri tarafından otobüs sürücülerinin ateşleri ölçülerek güvenli bir şekilde direksiyona geçmeleri sağlanıyor.

VATMANLARIN DA SAĞLIĞI KONTROL EDİLİYOR

Kocaeli'nin simgesi haline gelen Akçaray'ı kontrol eden vatmanların da güvenli sürüş amacıyla sefer öncesi ve sonrası ateşleri ölçülerek ilgili amirliği tarafından gün gün not ediliyor. Turlarına başlamadan önce alınan ateş tur bitiminde tekrarlanarak vatmanların oluşabilecek sağlık problemleri anlık kontrol ediliyor.

TÜM PERSONELE MASKE VE ELDİVEN

Koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemleri üst düzeye yükselten Ulaşımpark, yolcuların olduğu gibi çalışanlarının da sağlıklarını düşünüyor. Tüm personeline maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiren Ulaşımpark, ayrıca çalışanların sterilize bir ortamda iş yapmasını sağlıyor. Her müdürlüğe dağıtılan termometreler sayesinde de çalışanların iş başlangıcı ve iş bitiminde ateşleri ölçülüyor. Bu sayede virüsün yayılması önlenerek sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler