Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle bireylerin ulaşımda herhangi bir zorluk yaşamaması amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yoğun çaba sarf etti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle bireylerin ulaşımda herhangi bir zorluk yaşamaması amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yoğun çaba sarf etti. Sınava geç kalma ihtimali olan adayların yardımına koşan Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, bu sınavı da başarıyla geçti.

4 Nisan Pazar günü yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler teyakkuz halindeydi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu ulaşım hizmeti sınav saatlerinde devam ederken, daire başkanlığına bağlı zabıta ekipleri önemli duraklarda hazır bekledi. Bunun yanı sıra, sınava yetişememe ihtimali olan adaylar da, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri tarafından güvenle sınav merkezlerine bırakıldılar. Adayların, ulaşım hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Korona virüs tedbirleri nedeniyle sınav günü uygulanan, sokağa çıkma kısıtlamasında adayların herhangi bir zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldık. Bu anlamda verilen toplu taşıma hizmetinin yanı sıra, sınava geç kalma ihtimali olan adaylarımız daire başkanlığımıza bağlı zabıta ekipleri tarafından sınav merkezine taşındı" dedi. - MANİSA

Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı
Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Bahar Candan Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:40:11. #1.14#
title