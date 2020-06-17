Ulaşımda zarara rağmen çarklar durmadı
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Ulaşımda zarara rağmen çarklar durmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mart ayı başından bu yana pandemi sürecinde görev alan ulaşım personeliyle buluştu.

Ulaşımda zarara rağmen çarklar durmadı
17.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:53

Burulaş'ın 3 yılda edeceği zararı, 3 aylık pandemi sürecinde ettiğini belirten Başkan Aktaş,tüm zorluklara rağmençarkların durmayarak hizmetin sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Alinur Aktaş, korona virüs döneminde canını dişine takan, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, ekmek, mutfak ve temizlik malzemeleri, pazar filesi götüren Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. Salgın günlerinin fatihleri ile meclis toplantı salonunda buluşan Başkan Aktaş, personelden 2.5 aylık süreçte yaşadıkları ilginç hatıraları da dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan belediye şoförleri ile bir araya geldi. Meclis Salonu'ndaki buluşmada, Buruluş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Demiryolu İşçileri Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman da hazır bulundu. Tüm çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aktaş, son iki buçuk ayda dünyanın ve Türkiye'nin ağır bir süreç geçirdiğini söyledi. Yeni süreçte tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, Bursa'da 30'a kadar düşen günlük vaka sayısının son bir haftadır 70 ile 90 arasında değiştiğini, toplumun maske ve sosyal mesafe konularında kesinlikle hassas davranması gerektiğini kaydetti.

"Çarklar durmadı"

Mart ayından itibaren olağanüstü kararların alındığını, sosyal yardımlardan dezenfektana kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Süreç boyunca ekip olarak fedakârca çalıştık. Ulaşımla ilgili verilerimiz çok ciddi şekilde yüzde 80-90 oranlarında düştü. Ancak ciddiyetimizi ve kararlılığımızı devam ettirdik. Bana göre başarılı bir sınav verdik bu süreç içerisinde. Allah'a hamdolsun güçlü bir devletimiz ve devlet başkanımız var. Burulaş ile alakalı yıllık 30-40 milyon lira zaten zarar öngörüyoruz. Ancak 3 ayda 140-150 milyon zarar ettik. 3 yılda edeceğimiz zararı 3 ayda ettik. Çok şükür çarklar durmadı. Duruşumuzdan kararlılığımızdan taviz vermiyoruz. Bursa çok güçlü ve ruhaniyetli bir şehirdir. Bu şehrin en büyük kamu kuruluşlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında olmak hepimiz için onurdur" dedi.

"Ulaşımda ortalama fiyat 1.81 lira"

"Sabah bir şoför arkadaşımın tatlı bir tebessümü, yaptığımız 20 milyonluk yatırımdan daha kıymetli" diyen Başkan Aktaş, vatandaşa karşı olumlu yaklaşımın önemine değindi. Büyükşehir personelinin bu manada katkısını önemsediklerini anlatan Başkan Aktaş, "Herkesin sokaktan kaçıp evde kalmaya çalıştığı bir süreçte ulaşım personelimiz görevinin başındaydı. Zor süreçte Bursa olarak güzel bir iş çıkardık. Hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Burulaş, 8 şirketimiz içerisinde rakamları ve işlevi itibariyle en büyük şirketimiz. Burulaş bir taraftan kendini yenilemeye, bir taraftan da vatandaşın memnuniyeti üst düzeye taşımaya çalışıyor. Maliyetler artmasına rağmen bunları yansıtmıyoruz. Herkesin dilinde 'Bursa'da ulaşım pahalı' gibi bir söylem var. Bu kesinlikle doğru değil. Bizim öğrenci, uzun mesafe, kısa mesafe, vagon gibi detayları kapsayan ortalama fiyat tabirimiz var. Bu ortalama fiyat 1.69 civarındadır. Bazı indirim ve zamlar yapıldı. O günü ve bugünü kıyasladığımızda bu fiyat 1.81'e çıktı. İki buçuk senede yüzde 7-8 zam demektir. İşçiliğe, elektriğe, akaryakıta zam geldi. Bizler adeta iğneyle kuyu kazmaya çalışıyoruz. Çok şükür hiçbir arkadaşımızın ahengini bozmadan yol yürüyoruz" diye konuştu.

"Vatandaş memnuniyeti önemli"

1 Haziran itibariyle yeni normal sürecin başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, taşıma noktasında düşen rakamların ufak da olsa toparlandığını dile getirdi. Eski yoğunluğun bir süre sonra tekrar yaşanacağını söyleyen Başkan Aktaş, ulaşım personelinin vatandaşı bu noktada doğru yönlendirip ikaz etmesini istedi. Ulaşım konusunun hafta sonu, bayram ve resmi tatiller dahil 7/24 devam eden bir faaliyet olduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Vatandaş memnuniyeti bizim için önemli. Empati yaparak kendinizi onların yerine koyun. Yeni normal süreçle beraber hayat giderek hareketleniyor. Taşıma rakamları giderek artıyor. Yakın zamanda tamamen normalleşecektir. Millette hala toplu taşıma konusunda bir çekince var. Kısa mesafede yürümeyle veya özel aracıyla bir yerden bir yere gidiliyor. Ancak bir süre sonra normalleşme olacaktır. Önemli olan bu süreci sağlıklı bir şekilde aşabilmek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda pandemi sürecinde görev alan ulaşım personeli, unutamadıkları hatıraları Başkan Alinur Aktaş ile paylaştı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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