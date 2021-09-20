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Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması için geri sayım

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Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması için geri sayım

TÜBİTAK BİLGEM, CEZERİ ve ASELSAN yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması" ve TÜBİTAK MAM tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Biyoteknolojiİnovasyon Yarışması''TEKNOFEST alanında gerçekleşirken, ''2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları''nın kazananları da TEKNOFEST 2021'de projelerini sergileyecek.

TÜBİTAK BİLGEM, CEZERİ ve ASELSAN yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması" 21 – 26 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'21 yaklaşırken, TÜBİTAK BİLGEM, CEZERİ ve ASELSAN iş birliği ile düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması için geri sayım başladı.

TEKNOFEST'21 teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, 21 – 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşecek. Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmanın kazananları ödüllerini 26 Eylül'de düzenlenecek törende alacak.

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretilmesi, bilgi birikiminin ve yetişmiş insan gücünün arttırılması hedefiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmada yarışmacılar bir İHA (İnsansız Hava Aracı) ile önceden kaydedilmiş görüntüler üzerinden nesne tespiti yapacak. TEKNOFEST'21 boyunca festival bölgesinde özel bir alanda gerçekleşecek yarışma kapsamında tüm takımlar geliştirdikleri yazılımları bilgisayarlarında çalıştıracak. Takımlar yarışma esnasında yerel ağda bulunan yarışma sunucusuna bağlanarak nesne tahmin sonuçlarını gönderecek.Farklı oturumlarda yapılacak yarışmalar sonrasında elde edilen puanların ortalamaları elde edilerek, değerlendirmeler yapılacak. Aynı zamanda yarışma takvimi boyunca takımlarla soru cevap etkinlikleri de gerçekleştirilecek, eğitimler verilecek.

50 takımın yarışacağı yarışmada birinci olan takıma 60 bin TL, ikinci olan takıma 40 bin TL, üçüncü olan takıma ise 20 bin TL ödül verilecek.

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve temel yarışma alanlarından biri olan Biyoteknolojiİnovasyon Yarışması 21 Eylül tarihinde başlayacak. 25 Eylül'e kadar sürecek yarışmanın ardından kazananlar, ödüllerini 26 Eylül'de düzenlenecek olan ödül töreninde alacak.

TÜBİTAK MAM tarafından belirlenen Tıbbi Biyoteknoloji, Hayvan Biyoteknolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Mikrobiyal ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendislik ve Sistem Biyolojisi tematik alanlarında düzenlenen yarışma, proje ve fikir kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak.

Lise, üniversite ve lisansüstü seviyede yüzlerce öğrencinin takımlarını kurarak katıldığı yarışmaya 2020 yılında başvuru sayısı 428 iken, 2021 yılında 719 adet proje başvurusu alındı. "Ön Değerlendirme Raporu" ve "Proje Detay Raporu" olmak üzere iki aşamada değerlendirilen yarışmada fikir kategorisi lise seviyesinden 21, fikir kategorisi üniversite ve üzeri seviyesinden 28, üniversite proje kategorisinden ise 35 takım finale katılmaya hak kazandı.

TEKNOFEST'21'de düzenlenecek olan yarışmada toplamda 84 takım yarışma heyecanı yaşayacak, büyük mücadelenin ardından kazanan takımlar, 26 Eylül'de düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen ''2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları''nın kazananları projelerini 21 – 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2021'de sergileyecek; 26 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle ödüllerine kavuşacak.

TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen ''2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları''nın kazananlarının hazırladığı projeler TEKNOFEST'21'de katılımcılarla buluşacak.

Türkiye'nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişim süreçlerine katkı sağlamak hedefiyle hayata geçirilen yarışmaya bu yıl 842 takım ve toplam 1501 öğrenci başvurdu. Akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv, sağlık, savunma uzay ve havacılık ile sosyal yenilikçilik ve girişimcilik olmak üzere 9 ayrı kategoriden 172 proje ile 351 öğrenci final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

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