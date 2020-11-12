Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü
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Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü

12.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:36
Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Perşembe günü mesaisine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Perşembe günü mesaisine başladı. Yıldırım ziyaret esnasında, Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Covid-19 tedbirlerine ilişkin 11.11.2020 tarihli ve 2020/128 sayılı kararı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ila 16.00 saatleri arasında verilen sokağa çıkma serbestisi kapsamında Manisa'da toplu ulaşımda yapılacak denetlemeler hakkında Daire Başkanı Hüseyin Üstün'den bilgiler aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve şube müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren Yıldırım, toplu taşımada korona virüs tedbirlerine ilişkin çalışmaları da değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye istinaden, Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Covid-19 19 tedbirlerine ilişkin 11.11.2020 tarihli ve 2020/128 sayılı kararı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ila 16.00 saatleri arasında verilen sokağa çıkma serbestisi kapsamında Manisa ulaşımında yapılacak denetlemeler hakkında Daire Başkanı Hüseyin Üstün'den bilgiler alan Yıldırım, Ulaşım Dairesi'nin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü
Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü
Ulaşımda korona virüs önlemleri görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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