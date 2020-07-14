Ulaşımda denetimler hız kesmiyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, vatandaşların kaliteli ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için servis araçları A'dan Z'ye denetlenirken, güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Öte yandan, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA