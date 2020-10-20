Ulaşımda bir proje daha hayata geçiyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacak. Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas arasında 25 kw enerji ile tren testlerine başlanacaktır." denildi. Açıklamada, belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmalarının, enerji hattının altında dolaşmalarının, iletken kablolara dokunmalarının ve elektrik direklerine tırmanmalarının yasaklandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı