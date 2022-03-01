Ulaşımda alternatif çözüm Vangölü Ekspresi

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Dağların karlı yamaçlarından süzülerek eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi, aynı zamanda maddi açıdan da seyahat severlere alternatif çözüm oluyor.

Yolculuk boyunca dağların arasından kar ve sisli manzaraları izleyerek yolculuk deneyimi tatmak isteyen seyahat severler, rotayı 9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresine çevirdi. Ekspres, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek yaklaşık 26 saatten sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşıyor. Uzun yolculukta seyahat tutkunlarını bir araya getiren ekspres, maddi açıdan da seyahat severlere kolaylık sağlıyor.

Vangölü Ekspresinde yolculuk yaparken rahat ettiklerini ve yorgunluk yaşamadıklarını belirten seyahat sever Mehmet Fidan, "Gerçekten çok güzel ve çok memnunum. Van'dan İzmir'e gidiyorum. Oradan da yeniden Vangölü Ekspresi ile tekrardan Van'a geleceğim. Trenin içerisinde rahat ediyoruz, yorgunluk olmuyor. Yiyeceği yanımıza alıyoruz ve içeride de kafeteryamız var. Çay içiyoruz, ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Türkiye cennet gibi bir yer. Dünyada Türkiye nimet bir devlettir" dedi.

Trendeki hizmetlerin çok güzel olduğunu ve herhangi bir şüphelerinin olmadığını dile getiren Mehmet Fettah Yıldırım da, "Ankara'dan Tatvan'a gidiyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çok güzel bir nimettir. Akraba ziyaretine gidiyorum. Allah nasip ederse 2 saat sonra ineceğiz. Kafeteryası, hizmetleri çok güzel. Hizmetlerinden yana herhangi bir şüphemiz yok. Bileti internetten 82,5 liraya aldım. Çok güzel bir sistem. Koltuklar, tren çok rahat, sıcak ve konforlu. Kafeteryasından çayına kadar yiyecek ve içecekte sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Her konuda en rahat yolculuğun trenle olduğunu söyleyen Nurgül Özel ise "En muhteşem yolculuk trenle olanıdır. Bana sorarsanız alternatif olarak hem maddi hem de manevi olarak tren yolculuğunu tercih ederim" diye konuştu.

Vangölü Ekspresinde yolcu memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan emekli öğretmen Şehmus Ceyhan da, "Yolculuk gayet keyifli geçiyor. Personeller de gayet iyi niyetli. Dolayısıyla keyifli bir yolculuk oluyor. Seyahatlerimizde biz her zaman treni tercih ediyoruz. Yolcu memnuniyeti üst düzeyde" şeklinde konuştu.

Yolcular, trenin son durağı olan Tatvan'da indikleri anda sevenleri tarafından karşılanarak duygusal anlar yaşadı. - BİTLİS