Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli - Haberler
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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'da bugün yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken trafikte de aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır Mozaret geçidi ile Ardahan-Posof yolu Ulgar dağı mevkisinde görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü belirtilirken sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli seyretmeleri vurgulandı. Olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat kara yolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

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